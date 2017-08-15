Азар и Бакайоко вернулись к тренировкам

Лидер "Челси" Эден Азар и новичок "синих" Тьемуэ Бакайоко, наконец, приступили к тренировкам и готовы решить проблемы чемпионов Премьер-Лиги с травмированными.

Напомним, что после завершения прошлого сезона Эден отправился в расположение сборной Бельгии, где получил перелом лодыжки. Восстановление Азара затянулось настолько, что плеймейкеру пришлось пропустить всю подготовку к защите чемпионского титула.



Что касается Бакайоко, то новичок "синих" прибыл недолеченным еще из "Монако". Француза остро беспокоило колено, поэтому восстановиться Тьемуэ смог только в августе.



Как сообщает Daily Mail, сегодня оба игрока, наконец, приступили к тренировкам и теперь готовы решить кадровые проблемы "Челси". Например, возвращение Азара на поле планируется уже через 10-14 дней.