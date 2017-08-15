Новое предложение "Тоттенхэма" по Сессеньону отклонено
"Тоттенхэм" улучшил свое предложение о покупке левого защитника "Фулхэма" Райана Сессеньона, но снова получил отказ.
В конце июня 17-летний Сессеньон заключил с "дачниками" первый в своей карьере профессиональный контракт, однако это отбило желание у "шпор" переманить одного из ярчайших английских талантов.
Как сообщает ESPN со ссылкой на близкий к Райану источник, недавно "Тоттенхэм" улучшил до 25 миллионов фунтов свое предложение о покупке Сессеньона, но клуб Чемпионшипа эта сумма не устроила.
Теперь "шпоры" должны решить, сделают ли они новое предложение, ведь через год, сохраняя темпы своего развития, Райан будет стоит еще дороже. Интерес к Сессеньону также проявляют и некоторые другие клубы Премьер-Лиги, включая "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".
15.08.2017 16:00
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ого
то бабки жмут
то за 17 летнего 25 лямов
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25 миллионов за 17 летнего это новый уровень длбоебизма.
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чет петухов под шконарь ноунэймы загоняют
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