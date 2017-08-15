Новое предложение "Тоттенхэма" по Сессеньону отклонено

Райан Сессеньон "Тоттенхэм" улучшил свое предложение о покупке левого защитника "Фулхэма" Райана Сессеньона, но снова получил отказ.

В конце июня 17-летний Сессеньон заключил с "дачниками" первый в своей карьере профессиональный контракт, однако это отбило желание у "шпор" переманить одного из ярчайших английских талантов.

Как сообщает ESPN со ссылкой на близкий к Райану источник, недавно "Тоттенхэм" улучшил до 25 миллионов фунтов свое предложение о покупке Сессеньона, но клуб Чемпионшипа эта сумма не устроила.

Теперь "шпоры" должны решить, сделают ли они новое предложение, ведь через год, сохраняя темпы своего развития, Райан будет стоит еще дороже. Интерес к Сессеньону также проявляют и некоторые другие клубы Премьер-Лиги, включая "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".


Метки Сессеньон, Тоттенхэм, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2017 16:00

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  1. chebrec 15.08.2017 16:59 # chebrec
    ого
    то бабки жмут
    то за 17 летнего 25 лямов

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  2. raka-eve 15.08.2017 16:30 # raka-eve
    25 миллионов за 17 летнего это новый уровень длбоебизма.

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  3. mancityman 15.08.2017 16:29 # mancityman
    чет петухов под шконарь ноунэймы загоняют

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