"РБ Лейпциг" действительно отклонил два предложения "Ливерпуля" по Кейта

Наби Кейта Спортивный директор "РБ Лейпцига" Ральф Рангник подтвердил, что этим летом "Ливерпуль" сделал два предложения о покупке полузащитника Наби Кейта.

Кейта был трансферной целью номер один главного тренера "красных" Юргена Клоппа, который был готов выложить за игрока сборной Гвинеи рекордные для своего клуба 66 миллионов фунтов.

И хотя "РБ Лейпцигу" удалось заблокировать продажу своей звезды, уход Наби следующим летом видится неизбежным, ведь тогда в контракте Кейта станет активным пункт об отступных в размере 48 млн. фунтов, и Рангник это осознает.

"Иногда игроки развиваются даже быстрее своего клуба. Если он проведет такой же сезон, как в прошлом году, и проявит себя в Лиге Чемпионов, тогда нам, возможно, придется отпустить его в большой клуб и смириться с этим".

"От "Ливерпуля" поступило два предложения в ходе телефонных переговоров двух клубов. Но не между мной и Юргеном Клоппом".

"Для нас всегда было очевидно, что мы не продадим Наби Кейта. Именно поэтому у меня не было прямого контакта (с Клоппом). Любой клуб со спортивными амбициями поступил бы так же, как и мы".

"Однако мы должны взвесить все за и против. Если мы могли выручить 70-80 миллионов евро за Кейта в этом году, то сколько он сможет принести нам в следующем?" — цитирует Рангника Daily Mirror.


Метки Кейта, Ливерпуль, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2017 15:00

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Последние комментарии:




  1. osprey 15.08.2017 15:15 # osprey
    Ахахах
    Что я вижу, этот обоссанец предлагает Ливерпулю сделать третий бид и намекает, что готовы продать.

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  2. chebrec 15.08.2017 15:11 # chebrec
    да да не удивляйтесь!

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  3. mancunia-planet 15.08.2017 15:03 # mancunia-planet
    Действительно, никто и не сомневался

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