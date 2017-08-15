"РБ Лейпциг" действительно отклонил два предложения "Ливерпуля" по Кейта

Спортивный директор "РБ Лейпцига" Ральф Рангник подтвердил, что этим летом "Ливерпуль" сделал два предложения о покупке полузащитника Наби Кейта.

Кейта был трансферной целью номер один главного тренера "красных" Юргена Клоппа, который был готов выложить за игрока сборной Гвинеи рекордные для своего клуба 66 миллионов фунтов.



И хотя "РБ Лейпцигу" удалось заблокировать продажу своей звезды, уход Наби следующим летом видится неизбежным, ведь тогда в контракте Кейта станет активным пункт об отступных в размере 48 млн. фунтов, и Рангник это осознает.



"Иногда игроки развиваются даже быстрее своего клуба. Если он проведет такой же сезон, как в прошлом году, и проявит себя в Лиге Чемпионов, тогда нам, возможно, придется отпустить его в большой клуб и смириться с этим".



"От "Ливерпуля" поступило два предложения в ходе телефонных переговоров двух клубов. Но не между мной и Юргеном Клоппом".



"Для нас всегда было очевидно, что мы не продадим Наби Кейта. Именно поэтому у меня не было прямого контакта (с Клоппом). Любой клуб со спортивными амбициями поступил бы так же, как и мы".



"Однако мы должны взвесить все за и против. Если мы могли выручить 70-80 миллионов евро за Кейта в этом году, то сколько он сможет принести нам в следующем?" — цитирует Рангника Daily Mirror.