Светская хроника за вторник

"Челси" не хочет тратиться на игроков из списка Антонио Конте. Уход Росса Баркли из "Эвертона" под угрозой срыва. Джек Уилшир может отправиться в "Ювентус". Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

Боссы "Челси" не спешат совершать покупки из списка Антонио Конте, поскольку перечисленные тренером игроки имеют малую стоимость для последующей перепродажи. (The Times)



На этой неделе "Челси" предложит 50 миллионов фунтов за защитника "Саутгемптона" Виргила Ван Дейка. (Daily Star)



"Челси" надеется оформить переход полузащитника "Лестера" Данни Дринкуотера до матча против "Тоттенхэма". (Daily Mirror)



Уход Росса Баркли из "Эвертона" в "Челси" или "Тоттенхэм" оказался под угрозой из-за полученной полузащитником на тренировке травмы задней поверхности бедра. (The Sun)



"Челси" может попробовать перехватить защитника "Аякса" Давинсона Санчеса, о покупке которого договаривается "Тоттенхэм". (Daily Star)



Полузащитник "Реала" Марко Асенсио обсудит интерес "Арсенала" к своей персоне. (The Sun)



"Ювентус" обдумывает по полузащитнику "Арсенала" Джеку Уилширу. (TMW)



Агент нападающего "Арсенала" Лукаса Переса ожидает, что его клиент вернется в "Депортиво". (ESPN)



Агент вингера "Лестера" Рияда Махреза уговаривает "Рому" сделать еще одно предложение по своему клиенту — в размере 40 млн. фунтов. (Sky Sports)



"Лестер" продаст вингеа Тома Лоуренса в "Дерби" за 7 млн. фунтов. (Daily Mail)



Голкипер "Ромы" Лукаш Скорупски заинтересовал "Кристал Пэлас". (Daily Mail)



"Вест Хэм" отпустит полузащитника Роберта Снодграсса, приобретенного лишь в январе. (Evening Standard)



"Бернли" улучшит свое предложение по нападающему "Лидса" Крису Вудсу до 20 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Стоук" исключает продажу полузащитника Джо Аллена, вернуть которого хочет "Суонси". (Sky Sports)



"Стоук" продаст нападающего Хоселу в "Ньюкасл" и возьмет в аренду Хесе Родригеса у ПСЖ. (Sky Sports)



"Ньюкасл" нацелился на вингера "Челси" Кенеди. (Goal)



"Ньюкасл" планирует подписать еще пятерых новичков до закрытия трансферного окна. (The Telegraph)







Другое



Славен Билич из "Вест Хэма", Антонио Конте из "Челси" и Марк Хьюз из "Стоука" — фавориты на первое тренерское увольнение нового сезона Премьер-Лиги. (Daily Star)



"Челси" оштрафовал нападающего Диего Косту уже на 300 тыс. фунтов за невозвращение из отпуска. (Sky Sports)



Гол экс-нападающего "Арсенала" Денниса Бергкампа в ворота "Ньюкасла" в 2002 году был признан лучшим за всю историю Премьер-Лиги, получив почти треть голосов болельщиков. (Daily Mail)



Рефери Энтони Тэйлор назначен на матч между "Тоттенхэмом" и "Челси" в следующее воскресенье. (Daily Mail)



Полузащитник "Ньюкасла" Джонджо Шелви был отправлен к психологу после своего удаления в матче против "Тоттенхэма". (Daily Mail)



Спринтер Усейн Болт исполнит свою давнюю мечту сыграть за "Юнайтед" — в благотворительном матче против "Барселоны". (The Sun)