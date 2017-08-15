Фабиньо просит отпустить его в клуб Премьер-Лиги

Полузащитник "Монако" Фабиньо признался, что по-прежнему хочет оказаться в клубе Премьер-Лиги.

Главным претендентом на 23-летнего бразильца долгое время был "Манчестер Юнайтед". Узнав о стоимости Фабиньо, "дьяволы" переключили свое внимание на Неманью Матича и полторы недели назад договорились о покупке серба всего за 40 миллионов фунтов.



Тем не менее, Фабиньо уверен, что по-прежнему представляет интерес для клубов Премьер-Лиги. Позиция опорного полузащитника нуждается в усилении в "Манчестер Сити": игрок готов пойти на решительные меры, чтобы добиться переезда в Англию.



"Я чувствую себя в полном порядке. Мне нечего сказать по поводу моего будущего, клуб прекрасно знает мою позицию по этому вопросу. Я надеюсь, что мы разберемся с этим, а с "Монако" все будет хорошо", - цитирует Фабиньо Daily Mail.