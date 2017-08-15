Фабиньо просит отпустить его в клуб Премьер-Лиги

Фабиньо Полузащитник "Монако" Фабиньо признался, что по-прежнему хочет оказаться в клубе Премьер-Лиги.

Главным претендентом на 23-летнего бразильца долгое время был "Манчестер Юнайтед". Узнав о стоимости Фабиньо, "дьяволы" переключили свое внимание на Неманью Матича и полторы недели назад договорились о покупке серба всего за 40 миллионов фунтов.

Тем не менее, Фабиньо уверен, что по-прежнему представляет интерес для клубов Премьер-Лиги. Позиция опорного полузащитника нуждается в усилении в "Манчестер Сити": игрок готов пойти на решительные меры, чтобы добиться переезда в Англию.

"Я чувствую себя в полном порядке. Мне нечего сказать по поводу моего будущего, клуб прекрасно знает мою позицию по этому вопросу. Я надеюсь, что мы разберемся с этим, а с "Монако" все будет хорошо", - цитирует Фабиньо Daily Mail.



Метки Манчестер Юнайтед, Монако, Фабиньо

Автор foxmcfc   

Дата 15.08.2017 13:00

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  1. shimane 15.08.2017 13:24 # shimane
    естественно, растянули весь фармклаб рассейского коррупционера

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  2. andros13 15.08.2017 13:22 # andros13
    В МЮ на правый фланг обороны было бы здорово.
    Валенсия стареет, начинает привозить как с Реалом

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  3. chebrec 15.08.2017 13:01 # chebrec
    Глори глори МЮ!

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