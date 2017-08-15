Джеррард: "Арсенал" предлагал за Суареса 40 миллионов фунтов плюс один пенс"
Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард рассказал, что "знаменитое" предложение "Арсенала" о покупке экс-нападающего "Ливерпуля" Луиса Суареса на самом деле составило 40 миллионов фунтов плюс один пенни.
Как известно, в 2014 году "красные" продали свою уругвайскую звезду в "Барселону", однако Суарес демонстрировал желание покинуть "Энфилд" еще 12 месяцами ранее, когда его пытался заполучить "Арсенал".
В то время лондонскому клубу стало известно — как затем оказалось, ошибочно — что в контракте Луиса есть пункт, позволяющий выкупить трансфер нападающего за сумму свыше 40 млн. фунтов. Принято считать, что умеющий считать деньги Арсен Венгер сделал предложение в 40 млн. плюс один фунт, в ответ на что владелец "Ливерпуля" Джон Генри произнес знаменитую фразу: "Что они там курят на "Эмирейтс"? Однако на самом деле предложение "Арсенала" было еще комичнее.
"Арсенал" действительно обращался насчет него. Я не уверен, что в то время "Барселона" уже хотела его приобрести. В газетах были кое-какие спекуляции, но это так и осталось на уровне слухов".
"Поэтому я не уверен, что в то время Суарес был интересен "Барселоне". Единственным, кто по-настоящему хотел его приобрести, был "Арсенал". И они предлагали 40 миллионов фунтов плюс один пенс", — сообщил Джеррард в эфире BT Sport.
15.08.2017 12:00
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Последние комментарии:
Этим пенсом был Артур.
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ведь было вью кого то из руководства ЛФК, мож даже самого Генри - запамятовал, что такой пункт в контракте Суареса был - просто они не захотели его выполнять. Мне тогда сильно запала в голову цитата : "никто не выполняет контракты"
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ахахахахах дико ору
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наверное очко пенса!
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На деле отказ "Ливерпуля" продать Суареза за фиксированную сумму отступных был не обоснован, что "Арсенал" мог бы обжаловать. Суарез же, помнится, даже с юристами консультировался и собирался пожаловаться в спортивный трибунал что ли... Перейди тогда Суарез в "Арсенал", последний стал бы чемпионом. И пенс тут вообще ни при чем.
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и один пенс - это фабрегас?
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ахаха, норм пенсы подгорели.
поначалу даже не подумал про них.
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Пенс с фапла хоть?
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Нищие духом. Карма ебет их по сей день.
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Собственно весь Арсенал в одном предложении
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Внегре жопошник
каждый пенс на счету
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ох уж этот Михайло, что не сделает, чтобы разбудить фаплю.
конкурс прогнозистов надо было запустить, не на айфон Харта, так хотя бы на интерес!
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ах ах ах
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>на самом деле составило 40 миллионов фунтов плюс один пенни.
Но естественно, в прямую речь и заголовок обязательно вставить "пенс", чтобы потешить публику.
Интересно, кто этим самым пенсом был
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какого пенса они могли предложить и как такое вообще возможно?
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За этот +1 фунт - Арсенал уже никогда не станет чемпиком и не выиграет ЛЧ.
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Геррард мочит
всё из-за долбанутых на голову пенсов, поэтому наверное ливер не стал чемпиком
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ой ой ой щас живот надорву от шутки пихуйлы
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