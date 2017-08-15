Джеррард: "Арсенал" предлагал за Суареса 40 миллионов фунтов плюс один пенс"

Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард рассказал, что "знаменитое" предложение "Арсенала" о покупке экс-нападающего "Ливерпуля" Луиса Суареса на самом деле составило 40 миллионов фунтов плюс один пенни.

Как известно, в 2014 году "красные" продали свою уругвайскую звезду в "Барселону", однако Суарес демонстрировал желание покинуть "Энфилд" еще 12 месяцами ранее, когда его пытался заполучить "Арсенал".



В то время лондонскому клубу стало известно — как затем оказалось, ошибочно — что в контракте Луиса есть пункт, позволяющий выкупить трансфер нападающего за сумму свыше 40 млн. фунтов. Принято считать, что умеющий считать деньги Арсен Венгер сделал предложение в 40 млн. плюс один фунт, в ответ на что владелец "Ливерпуля" Джон Генри произнес знаменитую фразу: "Что они там курят на "Эмирейтс"? Однако на самом деле предложение "Арсенала" было еще комичнее.



"Арсенал" действительно обращался насчет него. Я не уверен, что в то время "Барселона" уже хотела его приобрести. В газетах были кое-какие спекуляции, но это так и осталось на уровне слухов".



"Поэтому я не уверен, что в то время Суарес был интересен "Барселоне". Единственным, кто по-настоящему хотел его приобрести, был "Арсенал". И они предлагали 40 миллионов фунтов плюс один пенс", — сообщил Джеррард в эфире BT Sport.