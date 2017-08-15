Джеррард: "Арсенал" предлагал за Суареса 40 миллионов фунтов плюс один пенс"

Стивен Джеррард и Луис Суарес Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард рассказал, что "знаменитое" предложение "Арсенала" о покупке экс-нападающего "Ливерпуля" Луиса Суареса на самом деле составило 40 миллионов фунтов плюс один пенни.

Как известно, в 2014 году "красные" продали свою уругвайскую звезду в "Барселону", однако Суарес демонстрировал желание покинуть "Энфилд" еще 12 месяцами ранее, когда его пытался заполучить "Арсенал".

В то время лондонскому клубу стало известно — как затем оказалось, ошибочно — что в контракте Луиса есть пункт, позволяющий выкупить трансфер нападающего за сумму свыше 40 млн. фунтов. Принято считать, что умеющий считать деньги Арсен Венгер сделал предложение в 40 млн. плюс один фунт, в ответ на что владелец "Ливерпуля" Джон Генри произнес знаменитую фразу: "Что они там курят на "Эмирейтс"? Однако на самом деле предложение "Арсенала" было еще комичнее.

"Арсенал" действительно обращался насчет него. Я не уверен, что в то время "Барселона" уже хотела его приобрести. В газетах были кое-какие спекуляции, но это так и осталось на уровне слухов".

"Поэтому я не уверен, что в то время Суарес был интересен "Барселоне". Единственным, кто по-настоящему хотел его приобрести, был "Арсенал". И они предлагали 40 миллионов фунтов плюс один пенс", — сообщил Джеррард в эфире BT Sport.


Метки Арсенал, Джеррард, Ливерпуль, Суарес

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2017 12:00

Количество просмотров Просмотров: 3482

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Последние комментарии:




  1. paul-shark 15.08.2017 13:25 # paul-shark
    Этим пенсом был Артур.

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  2. bonch-bruevich 15.08.2017 12:46 # bonch-bruevich
    ведь было вью кого то из руководства ЛФК, мож даже самого Генри - запамятовал, что такой пункт в контракте Суареса был - просто они не захотели его выполнять. Мне тогда сильно запала в голову цитата : "никто не выполняет контракты"

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  3. stepan-jam-boss 15.08.2017 12:33 # stepan-jam-boss
    ахахахахах дико ору

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  4. fupler 15.08.2017 12:33 # fupler
    наверное очко пенса!

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  5. akadam 15.08.2017 12:33 # akadam
    На деле отказ "Ливерпуля" продать Суареза за фиксированную сумму отступных был не обоснован, что "Арсенал" мог бы обжаловать. Суарез же, помнится, даже с юристами консультировался и собирался пожаловаться в спортивный трибунал что ли... Перейди тогда Суарез в "Арсенал", последний стал бы чемпионом. И пенс тут вообще ни при чем.

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  6. mu-fc 15.08.2017 12:31 # mu-fc
    и один пенс - это фабрегас?

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  7. toledo 15.08.2017 12:27 # toledo
    ахаха, норм пенсы подгорели.
    поначалу даже не подумал про них.

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  8. dragonishka 15.08.2017 12:27 # dragonishka
    Пенс с фапла хоть?

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  9. pauk 15.08.2017 12:26 # pauk
    Нищие духом. Карма ебет их по сей день.

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  10. lfcynwa 15.08.2017 12:22 # lfcynwa
    Собственно весь Арсенал в одном предложении

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  11. chebrec 15.08.2017 12:16 # chebrec
    Внегре жопошник
    каждый пенс на счету

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  12. ssa 15.08.2017 12:15 # ssa
    ох уж этот Михайло, что не сделает, чтобы разбудить фаплю.
    конкурс прогнозистов надо было запустить, не на айфон Харта, так хотя бы на интерес!

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  13. spartan 15.08.2017 12:10 # spartan
    ах ах ах

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  14. farot 15.08.2017 12:04 # farot
    >на самом деле составило 40 миллионов фунтов плюс один пенни.

    Но естественно, в прямую речь и заголовок обязательно вставить "пенс", чтобы потешить публику.

    Интересно, кто этим самым пенсом был

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  15. last-chapter 15.08.2017 12:04 # last-chapter
    какого пенса они могли предложить и как такое вообще возможно?

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  16. skychnie-oboi 15.08.2017 12:03 # skychnie-oboi
    За этот +1 фунт - Арсенал уже никогда не станет чемпиком и не выиграет ЛЧ.

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  17. royal-arsenal 15.08.2017 12:03 # royal-arsenal
    Геррард мочит
    всё из-за долбанутых на голову пенсов, поэтому наверное ливер не стал чемпиком

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  18. g3ndalf 15.08.2017 12:02 # g3ndalf
    ой ой ой щас живот надорву от шутки пихуйлы

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