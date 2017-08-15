Конте — фаворит на первое тренерское увольнение в сезоне

Антонио Конте из "Челси" стал фаворитом букмекеров на первое тренерское увольнение в стартовавшем сезона Премьер-Лиги.

Дебютный английский сезон Конте сложился впечатляющим образом. "Синие" уверенно завоевали чемпионский титул Премьер-Лиги, выиграв 30 из 38 матчей.



Однако этим летом вокруг "Челси" не утихают скандалы. Существующая на "Стэмфорд Бридж" нервозность, как кажется, передалась и игрокам, который провалил старт нового сезона, уступив дома "Бернли" со счетом (2:3).



Возникшие проблемы заставили вспомнить о том кошмаре, который пережил "Челси" со своими фанатами в позапрошлом сезоне, когда Жозе Моуриньо уже в декабре лишился работы.



По мнению букмекеров, Конте будет сложно избежать повторения судьбы Моуриньо. К примеру, 888Sport считает итальянского специалиста фаворитом на первое тренерское увольнение, оценивая вероятность этого события как 7 к 2 (коэффициент 3.5).



Лишь немного уступают Антонио трое его коллег: Рафаэль Бенитес из "Ньюкасла", Славен Билич из "Вест Хэма" и Марк Хьюз из "Стоука" (все — 4 к 1).