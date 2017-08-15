Конте — фаворит на первое тренерское увольнение в сезоне

Антонио Конте Антонио Конте из "Челси" стал фаворитом букмекеров на первое тренерское увольнение в стартовавшем сезона Премьер-Лиги.

Дебютный английский сезон Конте сложился впечатляющим образом. "Синие" уверенно завоевали чемпионский титул Премьер-Лиги, выиграв 30 из 38 матчей.

Однако этим летом вокруг "Челси" не утихают скандалы. Существующая на "Стэмфорд Бридж" нервозность, как кажется, передалась и игрокам, который провалил старт нового сезона, уступив дома "Бернли" со счетом (2:3).

Возникшие проблемы заставили вспомнить о том кошмаре, который пережил "Челси" со своими фанатами в позапрошлом сезоне, когда Жозе Моуриньо уже в декабре лишился работы.

По мнению букмекеров, Конте будет сложно избежать повторения судьбы Моуриньо. К примеру, 888Sport считает итальянского специалиста фаворитом на первое тренерское увольнение, оценивая вероятность этого события как 7 к 2 (коэффициент 3.5).

Лишь немного уступают Антонио трое его коллег: Рафаэль Бенитес из "Ньюкасла", Славен Билич из "Вест Хэма" и Марк Хьюз из "Стоука" (все — 4 к 1).


Метки Конте, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2017 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1564

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Последние комментарии:




  1. edgarkuznetsov 15.08.2017 11:35 # edgarkuznetsov
    Нет коллектива единого

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  2. asnural 15.08.2017 11:30 # asnural
    Кто пойдет потом тренить ..если и этого выгонят? Случцкий шта ле?))

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  3. j-silver 15.08.2017 11:29 # j-silver
    про маура тоже буки так писали. в итоге его и выписднули вскоре. жи есть

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  4. paul-shark 15.08.2017 11:28 # paul-shark
    Повторяется история с Лестером.

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  5. mancun-1878 15.08.2017 11:27 # mancun-1878
    Слутский на подходе

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  6. udaff 15.08.2017 11:26 # udaff
    Пробзділо шось у дацькому князівстві...

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  7. rollik707 15.08.2017 11:26 # rollik707
    Думаю у Де Боера по больше шансов! Но и Конте следующий.

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  8. fc-oil 15.08.2017 11:20 # fc-oil
    Не новость для пенсов. Тут по накатанной: конфликт>крысы>увольнение.

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  9. electric 15.08.2017 11:17 # electric
    всем адекватам это было ясно уже давно

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  10. sisyazavr 15.08.2017 11:16 # sisyazavr
    Все пи3датые тренеры, заметьте. В чем дело? Почему принято во всем винить тренеров, хотя давно известно, что прибывание одного и того же тренера в команде приводит к стабильности? Не стабильность ли нужна синим? Хз, я бы работал с Конте. При нем можно ожидать стабильное попадание если не в топ-2, то в топ-3. Бы

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  11. stepan-jam-boss 15.08.2017 11:12 # stepan-jam-boss
    ах ах ах

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  12. stakhanov 15.08.2017 11:11 # stakhanov
    абрамович смску уже строчит

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  13. stamford-bridge 15.08.2017 11:08 # stamford-bridge
    в том сезоне тоже был фаворитом))

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  14. chr1s8rown 15.08.2017 11:06 # chr1s8rown
    видат стемфорд туалете снова завелось крыса

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  15. spartan 15.08.2017 11:05 # spartan
    Артурик не выдержит этого

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  16. manutdfun 15.08.2017 11:03 # manutdfun
    лихорадит челси знатно

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