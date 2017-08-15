Конте — фаворит на первое тренерское увольнение в сезоне
Антонио Конте из "Челси" стал фаворитом букмекеров на первое тренерское увольнение в стартовавшем сезона Премьер-Лиги.
Дебютный английский сезон Конте сложился впечатляющим образом. "Синие" уверенно завоевали чемпионский титул Премьер-Лиги, выиграв 30 из 38 матчей.
Однако этим летом вокруг "Челси" не утихают скандалы. Существующая на "Стэмфорд Бридж" нервозность, как кажется, передалась и игрокам, который провалил старт нового сезона, уступив дома "Бернли" со счетом (2:3).
Возникшие проблемы заставили вспомнить о том кошмаре, который пережил "Челси" со своими фанатами в позапрошлом сезоне, когда Жозе Моуриньо уже в декабре лишился работы.
По мнению букмекеров, Конте будет сложно избежать повторения судьбы Моуриньо. К примеру, 888Sport считает итальянского специалиста фаворитом на первое тренерское увольнение, оценивая вероятность этого события как 7 к 2 (коэффициент 3.5).
Лишь немного уступают Антонио трое его коллег: Рафаэль Бенитес из "Ньюкасла", Славен Билич из "Вест Хэма" и Марк Хьюз из "Стоука" (все — 4 к 1).
15.08.2017 11:00
Просмотров: 1564
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Нет коллектива единого
(ответить)
Кто пойдет потом тренить ..если и этого выгонят? Случцкий шта ле?))
(ответить)
про маура тоже буки так писали. в итоге его и выписднули вскоре. жи есть
(ответить)
Повторяется история с Лестером.
(ответить)
Слутский на подходе
(ответить)
Пробзділо шось у дацькому князівстві...
(ответить)
Думаю у Де Боера по больше шансов! Но и Конте следующий.
(ответить)
Не новость для пенсов. Тут по накатанной: конфликт>крысы>увольнение.
(ответить)
всем адекватам это было ясно уже давно
(ответить)
Все пи3датые тренеры, заметьте. В чем дело? Почему принято во всем винить тренеров, хотя давно известно, что прибывание одного и того же тренера в команде приводит к стабильности? Не стабильность ли нужна синим? Хз, я бы работал с Конте. При нем можно ожидать стабильное попадание если не в топ-2, то в топ-3. Бы
(ответить)
ах ах ах
(ответить)
абрамович смску уже строчит
(ответить)
в том сезоне тоже был фаворитом))
(ответить)
видат стемфорд туалете снова завелось крыса
(ответить)
Артурик не выдержит этого
(ответить)
лихорадит челси знатно
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий