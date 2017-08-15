Моуриньо даст Линделефу время на адаптацию, как Мхитаряну

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что поступит с защитником Виктором Линделефом, как и с плеймейкером Генрихом Мхитаряном в прошлом сезоне, предоставив достаточное время на адаптацию.

Шведский новичок "красных дьяволов" невыразительно провел матч за Суперкубок Европы против "Реала" на прошлой неделе, и, возможно, именно поэтому Моуриньо не включил Линделефа на поединок первого тура Премьер-Лиги против "Вест Хэма".



Однако Жозе готов быть терпеливым с Виктором. 23-летнего защитника ждет примерно та же судьба, что и Мхитаряна, который после своего перехода из дортмундской "Боруссии" прошлым летом отметился лишь одним появлением в старте до декабря в рамках Премьер-Лиги.



"Думаю, матч против "Реала" был слишком рано для него. Он сыграл, потому что Джонс и Байи оба были дисквалифицированы. Я повидал немало игроков, приезжающих в Премьер-Лигу из других лиг, и обычно этот переход дается непросто. В случае с Лукаку и Матичем иначе, потому что у них за плечами годы и годы выступлений в Премьер-Лиге".



"Я купил Рикарду Карвалью в "Челси" в 2004 году, он был феноменальным защитником, одним из лучших центральных защитников в Премьер-Лиге, но даже у него возникли проблемы. Поначалу ему было сложно адаптироваться".



"Думаю, Виктору требуется немного времени, и он получит это время. Генрих Мхитарян не защитник, но в прошлом сезоне ему тоже потребовалось время. Поэтому давайте двигаться шаг за шагом, потому что Виктор великолепный игрок", — цитирует Моуриньо The Telegraph.