"Сити" предложит 60 миллионов фунтов за Санчеса

Хосеп Гвардиола и Алексис Санчес До закрытия летнего трансферного окна "Манчестер Сити" все-таки сделает свое предложение о покупке нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса в размере 60 миллионов фунтов.

Наставник "канониров" Арсен Венгер категорически не желает продавать Санчеса, несмотря на то, что уже следующим летом Алексис может стать свободным агентом.

Однако слова Венгера не останавливают его коллегу Хосепа Гвардиолу, который отдал указание директорам "Сити" попытаться приобрести 28-летнего чилийца в это трансферное окно.

Как сообщает The Telegraph, сам Санчес предпочитает уйти из "Арсенала", уже этим летом, но для него не станет трагедией задержаться на "Эмирейтс" на 12 месяцев.

Вместе с тем Алексис все еще может подать прошение о трансфере, когда "Сити" выдвинет свое предложение. К этому игрока подстегнет зарплата в 400 тыс. фунтов в неделю, которую ему готовы платить в Манчестере.


Метки Арсенал, Манчестер Сити, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 718

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sawbones 15.08.2017 09:23 # sawbones
    400 в неделю это существенный аргумент

    (ответить)

  2. chelsealondon 15.08.2017 09:19 # chelsealondon
    Чемпик можно заканчивать досрочно....и отдавать им чистое второе место...поскольку Челси чемпион...

    (ответить)

  3. bluebload 15.08.2017 09:15 # bluebload
    Это будет трындец всем , можно будет хаты ставить на чемпионство Сити

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: