"Сити" предложит 60 миллионов фунтов за Санчеса

До закрытия летнего трансферного окна "Манчестер Сити" все-таки сделает свое предложение о покупке нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса в размере 60 миллионов фунтов.

Наставник "канониров" Арсен Венгер категорически не желает продавать Санчеса, несмотря на то, что уже следующим летом Алексис может стать свободным агентом.



Однако слова Венгера не останавливают его коллегу Хосепа Гвардиолу, который отдал указание директорам "Сити" попытаться приобрести 28-летнего чилийца в это трансферное окно.



Как сообщает The Telegraph, сам Санчес предпочитает уйти из "Арсенала", уже этим летом, но для него не станет трагедией задержаться на "Эмирейтс" на 12 месяцев.



Вместе с тем Алексис все еще может подать прошение о трансфере, когда "Сити" выдвинет свое предложение. К этому игрока подстегнет зарплата в 400 тыс. фунтов в неделю, которую ему готовы платить в Манчестере.