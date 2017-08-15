"Тоттенхэм" договаривается о покупке Давинсона Санчеса

Давинсон Санчес "Тоттенхэм" продвигается в переговорах о приобретении центрального защитника "Аякса" Давинсона Санчеса.

Как стало известно The Guardian, "шпоры" установили контакт со своими коллегами из "Аякса" лишь в минувший уикенд, услышав, что приобретенный год назад у "Атлетико Насьональ" за 4.5 миллиона фунтов игрок не продается.

Однако 21-летний Санчес, прекрасно осведомленный об умении главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино работать с молодежью и выращивать звезд, дал четко понять "Аяксу", что не хочет упускать такой шанс.

Настойчивое желание Давинсона отправиться в Северный Лондон запустило процесс переговоров, и уже в понедельник делегация "Тоттенхэма" прибыла в Амстердам на согласование трансфера.

Сообщается, что "Аякс" оценивает талантливого колумбийца, у которого остается еще четыре года по контракту, в 36 млн. фунтов, однако "шпоры" надеются договориться на 25 млн. фунтов плюс обширные бонусы.


Метки Аякс, Санчес, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2017 08:00

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  1. farot 15.08.2017 09:10 # farot
    Чет с трудом верится, что шпоры договорятся. Они за сформировавшихся игроков больше 25 не платят, а тут молокосос за 36.

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  2. chebrec 15.08.2017 08:02 # chebrec
    Ну неужели ??! !!

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  3. archi13 15.08.2017 08:01 # archi13
    У ТТХ будет свой Санчес с блэкджеком и шлюхами.

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