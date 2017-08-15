"Тоттенхэм" договаривается о покупке Давинсона Санчеса

"Тоттенхэм" продвигается в переговорах о приобретении центрального защитника "Аякса" Давинсона Санчеса.

Как стало известно The Guardian, "шпоры" установили контакт со своими коллегами из "Аякса" лишь в минувший уикенд, услышав, что приобретенный год назад у "Атлетико Насьональ" за 4.5 миллиона фунтов игрок не продается.



Однако 21-летний Санчес, прекрасно осведомленный об умении главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино работать с молодежью и выращивать звезд, дал четко понять "Аяксу", что не хочет упускать такой шанс.



Настойчивое желание Давинсона отправиться в Северный Лондон запустило процесс переговоров, и уже в понедельник делегация "Тоттенхэма" прибыла в Амстердам на согласование трансфера.



Сообщается, что "Аякс" оценивает талантливого колумбийца, у которого остается еще четыре года по контракту, в 36 млн. фунтов, однако "шпоры" надеются договориться на 25 млн. фунтов плюс обширные бонусы.