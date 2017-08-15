Клубы Премьер-Лиги проголосуют за закрытие трансферного окна до старта сезона

В следующем месяце клубы Премьер-Лиги обсудят и проголосуют за идею закрывать трансферное окно до старта сезона.

В сентябре состоится ежегодная встреча боссов всех 20 клубов Премьер-Лиги. В ходе собрания им предстоит обсудить ряд нововведений — вроде возвращения стоячих трибун.



Но гораздо более важным вопросом на повестке дня станет возможное сокращение сроков летнего трансферного окна. В данный момент дедлайн, как и везде в Европе, установлен на 31 августа — почти через три недели после старта сезона.



Как сообщает The Telegraph, выставляемое на обсуждение и последующее голосование предложение заключается в том, чтобы закрывать трансферное окно за одну неделю до старта сезона. Клубы Премьер-Лиги все еще смогут продавать игроков до конца месяца, но не смогут покупать.



По информации издания, предварительное одобрение этой идее выразили почти все клубы высшего английского дивизиона. Таким образом, высока вероятность, что уже следующим летом трансферное окно в Премьер-Лиге будет закрываться в начале августа.



"Наш клуб поддержит эту идею. Большинство клубов выступают за, но, возможно, потребуется согласие всех, чтобы идея была одобрена. Нововведение может вступить в силу со следующего года", — сообщил главный тренер "Суонси" Пол Клемент.



"Нам бы это помогло (если бы окно закрывалось до старта сезона). Это своего рода феномен, и люди ищут решения. Когда сезон стартовал, имеет смысл закончить с комплектацией состава", — произнес наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп.