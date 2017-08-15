"Челси" потребовал от Диего Косты немедленно вернуться в Лондон
"Челси" потребовал от Диего Косты немедленно вернуться в Лондон, к чему нападающего обязывает контракт.
Накануне 28-летний сборной Испании рассказал изданию Daily Mail о сути своего конфликта с Антонио Конте. Коста подозревает, что итальянский тренер стоит за тем, что сперва он был лишен возможности подписать новый контракт, затем выставлен на продажу и отстранен от занятий с первой командой.
Коста даже заявил, что предпочтет провести этот год на родине в Бразилии без зарплаты, чем будет тренироваться с резервной командой "синих". Диего также выразил надежду, что его трансфер в "Атлетико" все-таки состоится до конца текущего месяца.
Однако сценарий, при котором Коста будет дожидаться истечения своего действующего контракта вдали от клуба, не устраивает руководство "Челси". Как стало известно Sky Sports, чемпионы Премьер-Лиги потребовали от Диего немедленно прибыть в Лондон.
На "Стэмфорд Бридж" действительно ожидают, что в скором времени Коста прилетит в Англию, поскольку игрок связан контрактом и обязан посещать тренировки. Кроме того, занимаясь на базе "синих", Диего сможет быстрее набрать форму и будет лучше подготовлен для продажи.
В данный момент "Челси" продолжает переговоры с "Атлетико", но пока у двух клубов существуют большие разногласия относительно стоимости Диего. Ранее этим летом "синие" отклонили предложение "матрасников" в 26 миллионов фунтов и продолжают требовать за опального игрока 40 млн. футов.
Даже если Коста послушается своего работодателя и будет тренироваться на базе "Челси", его возвращение к матчам за клуб крайне маловероятно — отношения Диего с Конте уже не подлежат восстановлению.
15.08.2017 06:00
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Последние комментарии:
пошлет нах 100%
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6лее надеюсь он вернется в основу и будет портить матчи глиномесам
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Если этот пёс не уважает свой контракт и не понимает чем это для него может закончиться то : с одной стороны так ему и надо пусть и дальше продолжает подрабатывать клоуном в бразильском цирке , с другой стороны жалко его , столько пользы принес ; хотя нет так ему и надо
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Штраф выписали 300 тысяч фунтов
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Блять. Если ли европейский клуб, у которого постоянно происходят подобные истории? Гнилые движения, сливы тренеров, избиение боллбоя, мерзопакостное отношение к легендам и обычным игрокам. А ведь членсе претендует на приставку "топ". Просто ублюдский клуб, как же збс, что угораздило в своё время не болеть за него.
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Интерсно какой был бы дуэт с Моратой?!
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Чет орнул, Конте понял что Мората не вывозит и решился вернуть Косту
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как и ожидалось, челсе в говне и зовет пса, которого выгнали сами. убогий клуб.
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Основные страсти ТО уже позади, но это годный сериальчик обещает быть.
Мб ещё увидим драму с Санчесом, или Коутиньо в главной роли.
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Коста полностью прав. Попал в клуб гнид где тренер настолько трус что даже в лицо не решился сказать об отстранении.
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Нагулялась псина? Хозяин сказал к ноге значит к ноге, иначе без родословной оставит и вышвырнет на улицу, предварительно договорившись с УЕФА о его дисквалификации годика так на 3-4. И кайфуй себе дальше в своей Бразилии.
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пропала собака по кличке диего диего диего
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Доброе утро, друзья!
Всем хорошего дня.
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Сборной Испании 28 лет? Незнал
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