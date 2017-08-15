"Челси" потребовал от Диего Косты немедленно вернуться в Лондон, к чему нападающего обязывает контракт.

Накануне 28-летний сборной Испании рассказал изданию Daily Mail о сути своего конфликта с Антонио Конте. Коста подозревает, что итальянский тренер стоит за тем, что сперва он был лишен возможности подписать новый контракт, затем выставлен на продажу и отстранен от занятий с первой командой.



Коста даже заявил, что предпочтет провести этот год на родине в Бразилии без зарплаты, чем будет тренироваться с резервной командой "синих". Диего также выразил надежду, что его трансфер в "Атлетико" все-таки состоится до конца текущего месяца.



Однако сценарий, при котором Коста будет дожидаться истечения своего действующего контракта вдали от клуба, не устраивает руководство "Челси". Как стало известно Sky Sports, чемпионы Премьер-Лиги потребовали от Диего немедленно прибыть в Лондон.



На "Стэмфорд Бридж" действительно ожидают, что в скором времени Коста прилетит в Англию, поскольку игрок связан контрактом и обязан посещать тренировки. Кроме того, занимаясь на базе "синих", Диего сможет быстрее набрать форму и будет лучше подготовлен для продажи.



В данный момент "Челси" продолжает переговоры с "Атлетико", но пока у двух клубов существуют большие разногласия относительно стоимости Диего. Ранее этим летом "синие" отклонили предложение "матрасников" в 26 миллионов фунтов и продолжают требовать за опального игрока 40 млн. футов.



Даже если Коста послушается своего работодателя и будет тренироваться на базе "Челси", его возвращение к матчам за клуб крайне маловероятно — отношения Диего с Конте уже не подлежат восстановлению.