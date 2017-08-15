"Вест Хэм" продал Фегули в "Галатасарай"

Софиан Фегули "Вест Хэм" продал вингера Софиана Фегули в "Галатасарай" примерно за 4 миллиона фунтов.

Игрок сборной Алжира провел в лондонском клубе всего один сезон после своего перехода из "Валенсии" прошлым летом. За это время Фегули принял участие в 27 матчах и забил четыре гола.

В понедельник вечером стало известно, что 27-летний Софиан покинул "Вест Хэм". Фегули заключил с "Галатасараем" контракт на пять лет, сходу заявив о своих амбициях стать чемпионом Турции.

"Я пришел сюда, чтобы стать чемпионом. Я хочу выиграть чемпионат. Я знаю, что должен хорошо поработать ради этого", — сообщил Фегули.


Метки Вест Хэм, Галатасарай, трансферы, Фегули

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2017 01:55

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