"Вест Хэм" продал Фегули в "Галатасарай"

"Вест Хэм" продал вингера Софиана Фегули в "Галатасарай" примерно за 4 миллиона фунтов.

Игрок сборной Алжира провел в лондонском клубе всего один сезон после своего перехода из "Валенсии" прошлым летом. За это время Фегули принял участие в 27 матчах и забил четыре гола.



В понедельник вечером стало известно, что 27-летний Софиан покинул "Вест Хэм". Фегули заключил с "Галатасараем" контракт на пять лет, сходу заявив о своих амбициях стать чемпионом Турции.



"Я пришел сюда, чтобы стать чемпионом. Я хочу выиграть чемпионат. Я знаю, что должен хорошо поработать ради этого", — сообщил Фегули.