Невилл: "МЮ нуждается в вингере мирового уровня"

Гари Невилл Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что для завоевания чемпионского титула Премьер-Лиги команде Жозе Моуриньо еще необходим вингер мирового уровня.

Этим летом Моуриньо потратил уже 145 миллионов фунтов на укрепление состава своей команды, но с трансферного рынка не уходит, надеясь пригласить еще одного новичка. И Невилл знает, игрок какого рода нужен "Юнайтед".

"Я бы сказал, что они все еще нуждаются в игроке вроде Арьена Роббена — фланговом игроке. Рэшфорд был очень хорош против "Вест Хэма", но разве он фланговый игрок? Не особо".

"Я говорю об игроке, для которого левый фланг был бы основной позицией. Если им удастся добавить вингера мирового уровня к своей команде, то можно сказать, что это команда без слабых мест. Это полностью укомплектованная команда с сильными игроками", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Невилл

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2017 00:05

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Последние комментарии:




  1. reeker 15.08.2017 00:35 # reeker
    Надо манкам Мусонду спихнуть за сорокет. Если они так радуются уровню игры Матича, то и Мусонда станет для них "вингером мирового уровня".

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  2. manutd-20champ 15.08.2017 00:34 # manutd-20champ
    разуй глаза иксперт. своих некуда девать.

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  3. sausage 15.08.2017 00:14 # sausage
    Блин, Невилл походу придумывает эти "умные" мысли на фоне того, что критиковать сейчас нечего. У Маура никогда не было особо симметричной команды, да это и не обязательно. В конце концов если захочет, то Марсиаль левого вингера исполнит на раз. Но блять, надо же чего-то умное выдать эксперту.

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  4. dautov 15.08.2017 00:12 # dautov
    Капитан очевидность

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  5. chelseafanmd 15.08.2017 00:09 # chelseafanmd
    топ вингеры щас по 222кк

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