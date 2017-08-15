Невилл: "МЮ нуждается в вингере мирового уровня"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что для завоевания чемпионского титула Премьер-Лиги команде Жозе Моуриньо еще необходим вингер мирового уровня.

Этим летом Моуриньо потратил уже 145 миллионов фунтов на укрепление состава своей команды, но с трансферного рынка не уходит, надеясь пригласить еще одного новичка. И Невилл знает, игрок какого рода нужен "Юнайтед".



"Я бы сказал, что они все еще нуждаются в игроке вроде Арьена Роббена — фланговом игроке. Рэшфорд был очень хорош против "Вест Хэма", но разве он фланговый игрок? Не особо".



"Я говорю об игроке, для которого левый фланг был бы основной позицией. Если им удастся добавить вингера мирового уровня к своей команде, то можно сказать, что это команда без слабых мест. Это полностью укомплектованная команда с сильными игроками", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.