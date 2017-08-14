Моуриньо поддержал Косту и пожелал ему удачи

Жозе Моуриньо и Диего Коста Нападающий "Челси" Диего Коста рассказал, что этим летом ему позвонил бывший наставник "синих" Жозе Моуриньо и поддержал на фоне конфликта с чемпионами Премьер-Лиги.

Накануне вечером издание Daily Mail опубликовало эксклюзивное интервью Косты, в котором нападающий пожаловался на то, что "Челси" обращается с ним "как с преступником", но при этом не отпускает обратно в "Атлетико".

По словам Диего, столь неприятная ситуация не оставила равнодушным Жозе Моуриньо, под руководством которого он выиграл Премьер-Лигу и Кубок Лиги. Нынешний рулевой "Манчестер Юнайтед" позвонил нападающему во время предсезонки и выразил слова поддержки.

"Жозе позвонил мне, чтобы удостовериться, все ли со мной в порядке и как я вообще поживаю. В конце разговора он пожелал мне удачи".

"Знаете, у меня никогда не было проблем с Жозе, нас по-прежнему связывают крепкие отношения. Всем было очень грустно, когда его увольняли из "Челси", - рассказал Коста.



Метки Коста, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 14.08.2017 22:00

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  1. osadchinskiy 14.08.2017 22:58 # osadchinskiy
    Диего хочет к Диего!

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  2. psycho1 14.08.2017 22:52 # psycho1
    Достойно. Такое ощущение, что портиш с возрастом только в лучшую сторону меняется. Будь контекс поумнее, мог бы взять с него пример, но это вряд ли, конечно. Пока соображалки только на гнилые смски хватает.

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  3. fc-oil 14.08.2017 22:37 # fc-oil
    Адекватно. Он даже позвонил, в отличие от трусливого Парика.

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  4. fc-zenit 14.08.2017 22:23 # fc-zenit
    На Лукаку и Матича можно обменять без проблем

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  5. sexan 14.08.2017 22:18 # sexan
    Жозе как всегда не может пройти мимо скандала.)))

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  6. reeker 14.08.2017 22:11 # reeker
    Можно и пса манкам за полтос спихнуть.

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  7. cristean2 14.08.2017 22:03 # cristean2
    Зимой купит его в МЮ))

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