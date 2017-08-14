Моуриньо поддержал Косту и пожелал ему удачи

Нападающий "Челси" Диего Коста рассказал, что этим летом ему позвонил бывший наставник "синих" Жозе Моуриньо и поддержал на фоне конфликта с чемпионами Премьер-Лиги.

Накануне вечером издание Daily Mail опубликовало эксклюзивное интервью Косты, в котором нападающий пожаловался на то, что "Челси" обращается с ним "как с преступником", но при этом не отпускает обратно в "Атлетико".



По словам Диего, столь неприятная ситуация не оставила равнодушным Жозе Моуриньо, под руководством которого он выиграл Премьер-Лигу и Кубок Лиги. Нынешний рулевой "Манчестер Юнайтед" позвонил нападающему во время предсезонки и выразил слова поддержки.



"Жозе позвонил мне, чтобы удостовериться, все ли со мной в порядке и как я вообще поживаю. В конце разговора он пожелал мне удачи".



"Знаете, у меня никогда не было проблем с Жозе, нас по-прежнему связывают крепкие отношения. Всем было очень грустно, когда его увольняли из "Челси", - рассказал Коста.