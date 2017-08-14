Моуриньо поддержал Косту и пожелал ему удачи
Нападающий "Челси" Диего Коста рассказал, что этим летом ему позвонил бывший наставник "синих" Жозе Моуриньо и поддержал на фоне конфликта с чемпионами Премьер-Лиги.
Накануне вечером издание Daily Mail опубликовало эксклюзивное интервью Косты, в котором нападающий пожаловался на то, что "Челси" обращается с ним "как с преступником", но при этом не отпускает обратно в "Атлетико".
По словам Диего, столь неприятная ситуация не оставила равнодушным Жозе Моуриньо, под руководством которого он выиграл Премьер-Лигу и Кубок Лиги. Нынешний рулевой "Манчестер Юнайтед" позвонил нападающему во время предсезонки и выразил слова поддержки.
"Жозе позвонил мне, чтобы удостовериться, все ли со мной в порядке и как я вообще поживаю. В конце разговора он пожелал мне удачи".
"Знаете, у меня никогда не было проблем с Жозе, нас по-прежнему связывают крепкие отношения. Всем было очень грустно, когда его увольняли из "Челси", - рассказал Коста.
14.08.2017 22:00
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Последние комментарии:
Диего хочет к Диего!
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Достойно. Такое ощущение, что портиш с возрастом только в лучшую сторону меняется. Будь контекс поумнее, мог бы взять с него пример, но это вряд ли, конечно. Пока соображалки только на гнилые смски хватает.
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Адекватно. Он даже позвонил, в отличие от трусливого Парика.
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На Лукаку и Матича можно обменять без проблем
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Жозе как всегда не может пройти мимо скандала.)))
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Можно и пса манкам за полтос спихнуть.
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Зимой купит его в МЮ))
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