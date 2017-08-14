Клопп: "С Коутиньо все по-прежнему"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что ситуация с полузащитником Филиппе Коутиньо остается неизменной: бразилец по-прежнему травмирован и по-прежнему не продается.

Из-за проблем со спиной 25-летний Коутиньо пропустил матч первого тура Премьер-Лиги против "Уотфорда" (3:3), незадолго до которого он подал прошение о трансфере.



Клопп не взял своего подопечного на квалификационный матч Лиги Чемпионов против "Хоффенхайма", однако был вынужден прокомментировать последние новости относительно Филиппе — вернее, их отсутствие.



"Ничего не изменилось — ни с одной стороны, ни с другой. В данный момент он недоступен для нас. Это главное. В данный момент он не может играть за нас. Каждый может понять, что это удар по нам. Мы должны готовиться к этому матчу без него, как и без Адама Лалланы или Даниэля Старриджа".



"Я действительно понимаю интерес людей к этой ситуации. Но я не могу сказать, что это занимает мои мысли в данный момент. По пути сюда я не думал: "Что я смогу сказать, если меня спросят об этом?" Я работаю с имеющимися игроками. Я не думаю об игроках, которых у меня нет. Думаю, я сказал все, что можно было", — цитирует Клоппа Sky Sports.