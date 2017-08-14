Клопп: "С Коутиньо все по-прежнему"

Филиппе Коутиньо и Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что ситуация с полузащитником Филиппе Коутиньо остается неизменной: бразилец по-прежнему травмирован и по-прежнему не продается.

Из-за проблем со спиной 25-летний Коутиньо пропустил матч первого тура Премьер-Лиги против "Уотфорда" (3:3), незадолго до которого он подал прошение о трансфере.

Клопп не взял своего подопечного на квалификационный матч Лиги Чемпионов против "Хоффенхайма", однако был вынужден прокомментировать последние новости относительно Филиппе — вернее, их отсутствие.

"Ничего не изменилось — ни с одной стороны, ни с другой. В данный момент он недоступен для нас. Это главное. В данный момент он не может играть за нас. Каждый может понять, что это удар по нам. Мы должны готовиться к этому матчу без него, как и без Адама Лалланы или Даниэля Старриджа".

"Я действительно понимаю интерес людей к этой ситуации. Но я не могу сказать, что это занимает мои мысли в данный момент. По пути сюда я не думал: "Что я смогу сказать, если меня спросят об этом?" Я работаю с имеющимися игроками. Я не думаю об игроках, которых у меня нет. Думаю, я сказал все, что можно было", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Коутиньо, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2017 21:00

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  1. spartan 14.08.2017 21:18 # spartan
    всегда в щепатину с выражений лица Клоппо. единственная топ-черта пока

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  2. kojan 14.08.2017 21:15 # kojan
    Мерсисайдский клуб готов предложить французам 40 миллионов евро, именно такая сумма отступных прописана в контракте Сери. Именно 26-летний футболист может стать заменой Филиппе Коутиньо, которого активно сватают в "Барселону".

    Футбол: https://www.euro-football.ru/article/31/1003794657_liverpul_rassmatrivaet_poluzaschitnika_niccyi_v_kachestve_zamenyi_koutino#ixzz4pkppUyJC
    уже и замену готовят... Клопп и не берёт его по этому на игру с Хоффенхаймом...

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  3. chebrec 14.08.2017 21:06 # chebrec
    Коста
    Ввд
    Санчес
    Коут
    Санта Барбара

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  4. liverfun 14.08.2017 21:05 # liverfun
    фирминыча бы на место разыгрывающего поставить, а на острие соланке. ориги пора сплавлять, совсем не тянет парень

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  5. danik9 14.08.2017 21:01 # danik9
    Эх... уйдет видимо Т_Т

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