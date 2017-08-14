"Суонси" нацелился на Шадли, Аллена и Бони
"Суонси" определился с тремя трансферными целями, которые валлийский клуб собирается приобрести на вырученные за Гульфи Сигурдссона деньги.
Ожидается, что со дня на день полузащитник "лебедей" Сигурдссон завершит свой переход в "Эвертон" стоимостью 50 миллионов фунтов. Как утверждает Sky Sports, на "Либерти" уже знают, как потратить эти деньги.
В списке желанных игроков главного тренера Пола Клемента значатся полузащитники Джо Аллен из "Стоука" и Насер Шадли из "Вест Бромвича", а также нападающий "Манчестер Сити" Вильфрид Бони.
Что интересно, Аллен и Бони уже выступали за "Суонси" ранее в своих карьерах. Именно здесь они сделали себе имя и смогли уйти на повышение — в "Ливерпуль" и "Сити", соответственно. Правда, ни тот, ни другой в топ-клубах не заиграли, позже уйдя в коллективы поскромнее.
"Лебеди" уже сделали запрос насчет 28-летнего Аллена, и хотя "Стоук" отказался обсуждать продажу своего игрока, в скором времени валлийский клуб собирается выдвинуть свое предложение в размере около 20 млн. фунтов.
Добавим, что этим летом "Суонси" сделал лишь два значимых приобретения, купив испанского полузащитника Роке Месу и арендовав юного нападающего Тэмми Абрахэма. Очевидно, что этого недостаточно для клуба, который в прошлом сезоне чудом избежал вылета в Чемпионшип.
14.08.2017 20:00
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