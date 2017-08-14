У "Саутгемптона" сменился хозяин

Катарина Либхерр Китайский бизнесмен Чжишен Гао стал совладельцем "Саутгемптона" и теперь войдет в руководство клуба с "Сент Мэри".

Как известно, Катарина Либхерр, которой "святые" достались от отца Маркуса, достаточно давно искала если не покупателя, то инвестора для своего клуба.

Таковым стал Чжишен Гао вместе со своей семьей. В официальном заявлении "Саутгемптона" китайский бизнесмен называется "новым партнером" Катарины.

Вместе с тем The Guardian передает, что Гао приобрел 80% акций клуба, что обошлось ему в 210 миллионов фунтов. Либхерр оставила себе только 20% и, таким образом, перестала быть главным человеком в "Саутгемптоне".

Добавим, смена мажоритарного акционера может оказать влияние на будущее защитника Виргила Ван Дейка. Либхерр и ее директора отказывались отпускать голландца из клуба — возможно, Гао решит иначе.


Метки Либхерр, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2017 19:00

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  1. sancho232 14.08.2017 19:53 # sancho232
    клуб дешевле одного геймара

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  2. pistolero-lfc 14.08.2017 19:40 # pistolero-lfc
    ну всё теперь его можно запросто за 30 млн урвать

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  3. cfc000000 14.08.2017 19:26 # cfc000000
    Чья мамка на аве?

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  4. januzaj00 14.08.2017 19:21 # januzaj00
    Чёт дешёвенький клубишко.

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  5. gerrard08 14.08.2017 19:20 # gerrard08
    Та блет легче было бы генри и ко сам саут купить и год раз бесплатно перекидывать лучших игроков.
    А так ебанутая семейка ей богу, за одного игрока предлагали треть суммы от клубной цены.

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  6. rap-woiska 14.08.2017 19:05 # rap-woiska
    ясен хyй спихнут ван дейка, за 210 взяли клуб, щас одним игрочишкой треть суммы отобьют, рофлан поминки епта

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  7. role-playin 14.08.2017 19:05 # role-playin
    Не продают Ван дейка за 70. Продают клуб за 210. Логично.

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  8. mancunia-planet 14.08.2017 19:03 # mancunia-planet
    китайские евреи теперь заполонили всё

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  9. sisyazavr 14.08.2017 19:02 # sisyazavr
    Как же щас глупо продавать клубы в Англии, Кроенке не дурак

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