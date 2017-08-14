У "Саутгемптона" сменился хозяин
Китайский бизнесмен Чжишен Гао стал совладельцем "Саутгемптона" и теперь войдет в руководство клуба с "Сент Мэри".
Как известно, Катарина Либхерр, которой "святые" достались от отца Маркуса, достаточно давно искала если не покупателя, то инвестора для своего клуба.
Таковым стал Чжишен Гао вместе со своей семьей. В официальном заявлении "Саутгемптона" китайский бизнесмен называется "новым партнером" Катарины.
Вместе с тем The Guardian передает, что Гао приобрел 80% акций клуба, что обошлось ему в 210 миллионов фунтов. Либхерр оставила себе только 20% и, таким образом, перестала быть главным человеком в "Саутгемптоне".
Добавим, смена мажоритарного акционера может оказать влияние на будущее защитника Виргила Ван Дейка. Либхерр и ее директора отказывались отпускать голландца из клуба — возможно, Гао решит иначе.
14.08.2017 19:00
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Последние комментарии:
клуб дешевле одного геймара
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ну всё теперь его можно запросто за 30 млн урвать
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Чья мамка на аве?
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Чёт дешёвенький клубишко.
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Та блет легче было бы генри и ко сам саут купить и год раз бесплатно перекидывать лучших игроков.
А так ебанутая семейка ей богу, за одного игрока предлагали треть суммы от клубной цены.
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ясен хyй спихнут ван дейка, за 210 взяли клуб, щас одним игрочишкой треть суммы отобьют, рофлан поминки епта
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Не продают Ван дейка за 70. Продают клуб за 210. Логично.
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китайские евреи теперь заполонили всё
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Как же щас глупо продавать клубы в Англии, Кроенке не дурак
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