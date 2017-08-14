У "Саутгемптона" сменился хозяин

Китайский бизнесмен Чжишен Гао стал совладельцем "Саутгемптона" и теперь войдет в руководство клуба с "Сент Мэри".

Как известно, Катарина Либхерр, которой "святые" достались от отца Маркуса, достаточно давно искала если не покупателя, то инвестора для своего клуба.



Таковым стал Чжишен Гао вместе со своей семьей. В официальном заявлении "Саутгемптона" китайский бизнесмен называется "новым партнером" Катарины.



Вместе с тем The Guardian передает, что Гао приобрел 80% акций клуба, что обошлось ему в 210 миллионов фунтов. Либхерр оставила себе только 20% и, таким образом, перестала быть главным человеком в "Саутгемптоне".



Добавим, смена мажоритарного акционера может оказать влияние на будущее защитника Виргила Ван Дейка. Либхерр и ее директора отказывались отпускать голландца из клуба — возможно, Гао решит иначе.