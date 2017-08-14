"Ливерпуль" обратился насчет Сери

"Ливерпуль" проявил интерес к полузащитнику "Ниццы" Жан-Мишелю Сери.

Неопределенная ситуация с будущим Эмре Джана и Филиппе Коутиньо, двухмесячное отсутствие с травмой Адама Лалланы и неудавшийся трансфер Наби Кейта из "РБ Лейпцига" заставляют "красных" искать усиление центра поля.



The Guardian утверждает, что одной из своих целей на остаток трансферного окна мерсисайдский клуб видит 25-летнего Сери, которого ранее сватали в "Арсенал", "Эвертон", "Тоттенхэм", "Суонси", "Барселону" и ПСЖ.



Несколько дней назад "Ливерпуль" уже направил свой запрос насчет игрока сборной Кот-д'Ивуара, узнав, что Жан-Мишель оценивается в 40 миллионов евро (34 млн. фунтов).



"Ницца" не собирается стоять на пути у своего звезды, но окончательное решение о будущем Сери примет после квалификационных матчей против "Наполи" за право попасть в групповой этап Лиги Чемпионов.