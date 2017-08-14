"Ливерпуль" обратился насчет Сери

Жан-Мишель Сери "Ливерпуль" проявил интерес к полузащитнику "Ниццы" Жан-Мишелю Сери.

Неопределенная ситуация с будущим Эмре Джана и Филиппе Коутиньо, двухмесячное отсутствие с травмой Адама Лалланы и неудавшийся трансфер Наби Кейта из "РБ Лейпцига" заставляют "красных" искать усиление центра поля.

The Guardian утверждает, что одной из своих целей на остаток трансферного окна мерсисайдский клуб видит 25-летнего Сери, которого ранее сватали в "Арсенал", "Эвертон", "Тоттенхэм", "Суонси", "Барселону" и ПСЖ.

Несколько дней назад "Ливерпуль" уже направил свой запрос насчет игрока сборной Кот-д'Ивуара, узнав, что Жан-Мишель оценивается в 40 миллионов евро (34 млн. фунтов).

"Ницца" не собирается стоять на пути у своего звезды, но окончательное решение о будущем Сери примет после квалификационных матчей против "Наполи" за право попасть в групповой этап Лиги Чемпионов.


Метки Ливерпуль, Ницца, Сери

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2017 18:00

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Последние комментарии:




  1. fc-man-un-1878 14.08.2017 18:36 # fc-man-un-1878
    Сери > Кейта
    лузерпульцы я прав ?

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  2. largo-winch 14.08.2017 18:17 # largo-winch
    Руководство по ФСГ:

    -обратился
    -близок к покупке
    -сделал предложение
    -преложение отклонено
    -завершил интерес

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  3. spartan 14.08.2017 18:13 # spartan
    но ведь Аснл

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  4. mixmaster 14.08.2017 18:11 # mixmaster
    это у которого какой то триппер на пальцах ног от холодной погоды?

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  5. kos9k 14.08.2017 18:07 # kos9k
    а вот и топы подъехали

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  6. chr1s8rown 14.08.2017 18:05 # chr1s8rown
    по гуглим что за фрукт

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