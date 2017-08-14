"Ливерпуль" обратился насчет Сери
"Ливерпуль" проявил интерес к полузащитнику "Ниццы" Жан-Мишелю Сери.
Неопределенная ситуация с будущим Эмре Джана и Филиппе Коутиньо, двухмесячное отсутствие с травмой Адама Лалланы и неудавшийся трансфер Наби Кейта из "РБ Лейпцига" заставляют "красных" искать усиление центра поля.
The Guardian утверждает, что одной из своих целей на остаток трансферного окна мерсисайдский клуб видит 25-летнего Сери, которого ранее сватали в "Арсенал", "Эвертон", "Тоттенхэм", "Суонси", "Барселону" и ПСЖ.
Несколько дней назад "Ливерпуль" уже направил свой запрос насчет игрока сборной Кот-д'Ивуара, узнав, что Жан-Мишель оценивается в 40 миллионов евро (34 млн. фунтов).
"Ницца" не собирается стоять на пути у своего звезды, но окончательное решение о будущем Сери примет после квалификационных матчей против "Наполи" за право попасть в групповой этап Лиги Чемпионов.
14.08.2017 18:00
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Последние комментарии:
Сери > Кейта
лузерпульцы я прав ?
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Руководство по ФСГ:
-обратился
-близок к покупке
-сделал предложение
-преложение отклонено
-завершил интерес
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но ведь Аснл
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это у которого какой то триппер на пальцах ног от холодной погоды?
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а вот и топы подъехали
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по гуглим что за фрукт
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