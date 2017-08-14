Вильям Карвалью направляется в "Вест Хэм"

Вильям Карвалью "Вест Хэм" вплотную приблизился к приобретению полузащитника "Спортинга" Вильяма Карвалью за 30 миллионов фунтов.

На прошлой неделе клуб из Лиссабона отклонил первое предложение "молотобойцев" о покупке Карвалью — размером в 27 миллионов фунтов. Однако этот отказ не охладил пыл "Вест Хэма".

В минувшее воскресенье "Вест Хэм" потерпел сокрушительное поражение от "Манчестер Юнайтед" (0:4), вчистую проиграв центр поля Неманье Матичу и компании, и это лишь усилило желание лондонского клуба заполучить Вильяма.

В данный момент "Вест Хэм" продолжает переговоры по 25-летнему игроку сборной Португалии, и сделка может быть очень близка, потому что "Спортинг" не включил Карвалью в свою заявку на завтрашний матч против "Стяуа" в рамках квалификации Лиги Чемпионов.

Добавим, что за четыре сезона в Лиссабоне Карвалью сыграл 137 матчей. За сборную своей страны Вильям провел 37 поединков.


Метки Вест Хэм, Карвалью, Спортинг

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2017 17:00

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  1. sausage 14.08.2017 17:06 # sausage
    Странно, что этот нигер в какой-то момент выпал из зоны интереса различных европейских клубов. Ливерпулю он не помешал бы, да и цена адекватная. А в Вест Хэме очень неплохой состав набирается.

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