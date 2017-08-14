"Челси" близок к покупке Окслейд-Чемберлена

"Челси" близок к приобретению полузащитника "Арсенала" Алекса Окслейд-Чемберлена за 35 миллионов фунтов.

Этим летом главный тренер "канониров" Арсен Венгер дал ясно понять, что не продаст Алексиса Санчеса и Оливье Жиру, но насчет других своих звезд не делает подобных заявлений — в том числе насчет Окслейд-Чемберлена.



Да, Венгер неоднократно хвалил Алекса, ярко завершившего прошлый сезон, и говорил о своем желании сохранить его, однако речи о том, что 23-летний игрок сборной Англии не продается, не было.



Evening Standard располагает информацией, что в данный момент "Арсенал" обсуждает продажу Окслейд-Чемберлена в "Челси". И хотя компромисс пока не найден, достигнутый в ходе переговоров прогресс позволяет считать, что в скором времени сделка состоится.



В данный момент у Алекса остается всего один год по контракту, а переговоры о новой сделке давно зашли в тупик. Это ставит "Арсенал" в безвыходное положение и обязывает продать игрока уже этим летом — идти на потенциальные финансовые убытки, как в случае с Месутом Озилом и Алексисом Санчесом, которые могут уйти через год свободными агентами, "канониры" не готовы.



Сообщается, что наставник "синих" Антонио Конте планирует сделать Окслейд-Чемберлена своим основным правым вингбеком, а Виктора Мосеса перевести в запас. Для Алекса очень важно иметь гарантии игрового времени в сезоне, который предшествует Чемпионату Мира в России.