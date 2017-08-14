"Челси" близок к покупке Окслейд-Чемберлена
"Челси" близок к приобретению полузащитника "Арсенала" Алекса Окслейд-Чемберлена за 35 миллионов фунтов.
Этим летом главный тренер "канониров" Арсен Венгер дал ясно понять, что не продаст Алексиса Санчеса и Оливье Жиру, но насчет других своих звезд не делает подобных заявлений — в том числе насчет Окслейд-Чемберлена.
Да, Венгер неоднократно хвалил Алекса, ярко завершившего прошлый сезон, и говорил о своем желании сохранить его, однако речи о том, что 23-летний игрок сборной Англии не продается, не было.
Evening Standard располагает информацией, что в данный момент "Арсенал" обсуждает продажу Окслейд-Чемберлена в "Челси". И хотя компромисс пока не найден, достигнутый в ходе переговоров прогресс позволяет считать, что в скором времени сделка состоится.
В данный момент у Алекса остается всего один год по контракту, а переговоры о новой сделке давно зашли в тупик. Это ставит "Арсенал" в безвыходное положение и обязывает продать игрока уже этим летом — идти на потенциальные финансовые убытки, как в случае с Месутом Озилом и Алексисом Санчесом, которые могут уйти через год свободными агентами, "канониры" не готовы.
Сообщается, что наставник "синих" Антонио Конте планирует сделать Окслейд-Чемберлена своим основным правым вингбеком, а Виктора Мосеса перевести в запас. Для Алекса очень важно иметь гарантии игрового времени в сезоне, который предшествует Чемпионату Мира в России.
14.08.2017 16:00
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Последние комментарии:
Омг, год по контракту и 35кк за эту посредственность. Руководство синих горит конкретно
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35 за середняка с 1 годом по контракту как то жирно. Купят - пох, не купят - пох. Лучше бы Барклея оформляли.
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Нам полюбому нужны новые трансферы, а то так и будем в жопе. Забираем этого и Дринкуотера.
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Сасинал совсем чсв потерял
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Аснл клуб трамплин
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Лавочник Арсенала за постоянной практикой переходит в синюю помойку chelsea.
Есть смысл говорить куда скатилась синяя помойка?
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Хм, челик 4 года подтверждал свой уровень середняка, но последние полгода играет топово. В общем, дилемма: оч большая вероятность, что станет новым Уолкоттом, бесполезным куском дерьма, но с другой сученок заиграл вроде, будет обидно.
Короче норм играет только в схеме 3-5-2, на позиции вингбеке, на других середняк, не отрабатывающий в обороне.
Не верю, что Венгер будет продолжать играть по этой схеме, поэтому продавать.
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Да купите кого на замену Алонсо!
Заипали
Парню тупо не хватает конкуренции.
В суперкубке процент успешный пассов - около 60 за игру.
С бернли - 91%, отыграл все 90 минут!
Знал бы что может присесть в запас - играл бы каждый мачт с 90% и более.
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Збс, мотается неплохо
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будет фейл, если отпустим середнячка в синюю помойку. странно переходить в клуб, который ты недавно обосцывал, забирая все трофеи.
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после вчерашнего окси решил перейти к победителям
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