"Челси" близок к покупке Окслейд-Чемберлена

Алекс Окслейд-Чемберлен "Челси" близок к приобретению полузащитника "Арсенала" Алекса Окслейд-Чемберлена за 35 миллионов фунтов.

Этим летом главный тренер "канониров" Арсен Венгер дал ясно понять, что не продаст Алексиса Санчеса и Оливье Жиру, но насчет других своих звезд не делает подобных заявлений — в том числе насчет Окслейд-Чемберлена.

Да, Венгер неоднократно хвалил Алекса, ярко завершившего прошлый сезон, и говорил о своем желании сохранить его, однако речи о том, что 23-летний игрок сборной Англии не продается, не было.

Evening Standard располагает информацией, что в данный момент "Арсенал" обсуждает продажу Окслейд-Чемберлена в "Челси". И хотя компромисс пока не найден, достигнутый в ходе переговоров прогресс позволяет считать, что в скором времени сделка состоится.

В данный момент у Алекса остается всего один год по контракту, а переговоры о новой сделке давно зашли в тупик. Это ставит "Арсенал" в безвыходное положение и обязывает продать игрока уже этим летом — идти на потенциальные финансовые убытки, как в случае с Месутом Озилом и Алексисом Санчесом, которые могут уйти через год свободными агентами, "канониры" не готовы.

Сообщается, что наставник "синих" Антонио Конте планирует сделать Окслейд-Чемберлена своим основным правым вингбеком, а Виктора Мосеса перевести в запас. Для Алекса очень важно иметь гарантии игрового времени в сезоне, который предшествует Чемпионату Мира в России.


Метки Арсенал, Окслейд-Чемберлен, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2017 16:00

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Последние комментарии:




  1. fc-zenit 14.08.2017 17:00 # fc-zenit
    Омг, год по контракту и 35кк за эту посредственность. Руководство синих горит конкретно

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  2. role-playin 14.08.2017 17:00 # role-playin
    35 за середняка с 1 годом по контракту как то жирно. Купят - пох, не купят - пох. Лучше бы Барклея оформляли.

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  3. sexan 14.08.2017 16:37 # sexan
    Нам полюбому нужны новые трансферы, а то так и будем в жопе. Забираем этого и Дринкуотера.

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  4. spartan 14.08.2017 16:28 # spartan
    Сасинал совсем чсв потерял

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  5. midland-mu 14.08.2017 16:26 # midland-mu
    Аснл клуб трамплин

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  6. morata 14.08.2017 16:22 # morata
    Лавочник Арсенала за постоянной практикой переходит в синюю помойку chelsea.
    Есть смысл говорить куда скатилась синяя помойка?

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  7. toledo 14.08.2017 16:20 # toledo
    Хм, челик 4 года подтверждал свой уровень середняка, но последние полгода играет топово. В общем, дилемма: оч большая вероятность, что станет новым Уолкоттом, бесполезным куском дерьма, но с другой сученок заиграл вроде, будет обидно.
    Короче норм играет только в схеме 3-5-2, на позиции вингбеке, на других середняк, не отрабатывающий в обороне.
    Не верю, что Венгер будет продолжать играть по этой схеме, поэтому продавать.

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  8. sellman 14.08.2017 16:18 # sellman
    Да купите кого на замену Алонсо!
    Заипали

    Парню тупо не хватает конкуренции.
    В суперкубке процент успешный пассов - около 60 за игру.
    С бернли - 91%, отыграл все 90 минут!

    Знал бы что может присесть в запас - играл бы каждый мачт с 90% и более.

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  9. ganinilyha 14.08.2017 16:12 # ganinilyha
    Збс, мотается неплохо

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  10. wengerrrro 14.08.2017 16:12 # wengerrrro
    будет фейл, если отпустим середнячка в синюю помойку. странно переходить в клуб, который ты недавно обосцывал, забирая все трофеи.

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  11. farot 14.08.2017 16:02 # farot
    после вчерашнего окси решил перейти к победителям

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