Коутиньо пропускает выезд к "Хоффенхайму"

"Ливерпуль" отправился на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Чемпионов против "Хоффенхайма" без Филиппе Коутиньо, что дополнительно подогревает спекуляции относительно будущего бразильского полузащитника.

Напомним, Коутиньо пропустил матч первого тура Премьер-Лиги против "Уотфорда" (3:3) из-за проблем со спиной. По крайней мере, такова официальная причина. По другим данным, отсутствие Филиппе было вызвано его конфликтом с руководством клуба из-за интереса "Барселоны".



Как известно, "красные" отклонили уже два предложения "Барселоны" о покупке Коутиньо, вдобавок выпустив официальное заявление о том, что Филиппе не покинет "Энфилд" в текущее окно. В ответ на это 25-летний полузащитник подал прошение о трансфере.



Так или иначе, но Коутиньо, у которого остается еще пять лет по контракту, не оказалось среди 22 игроков, которых Клопп взял на свою родину.



Добавим, участие Филиппе в матче против "Хоффенхайма" не стало бы для него проблемой в случае смены клуба. Коутиньо не был бы заигран за "Ливерпуль", поскольку на квалификацию соответствующее правило не распространяется.