Коутиньо пропускает выезд к "Хоффенхайму"

Филиппе Коутиньо "Ливерпуль" отправился на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Чемпионов против "Хоффенхайма" без Филиппе Коутиньо, что дополнительно подогревает спекуляции относительно будущего бразильского полузащитника.

Напомним, Коутиньо пропустил матч первого тура Премьер-Лиги против "Уотфорда" (3:3) из-за проблем со спиной. По крайней мере, такова официальная причина. По другим данным, отсутствие Филиппе было вызвано его конфликтом с руководством клуба из-за интереса "Барселоны".

Как известно, "красные" отклонили уже два предложения "Барселоны" о покупке Коутиньо, вдобавок выпустив официальное заявление о том, что Филиппе не покинет "Энфилд" в текущее окно. В ответ на это 25-летний полузащитник подал прошение о трансфере.

Так или иначе, но Коутиньо, у которого остается еще пять лет по контракту, не оказалось среди 22 игроков, которых Клопп взял на свою родину.

Добавим, участие Филиппе в матче против "Хоффенхайма" не стало бы для него проблемой в случае смены клуба. Коутиньо не был бы заигран за "Ливерпуль", поскольку на квалификацию соответствующее правило не распространяется.


Метки Коутиньо, Ливерпуль, Хоффенхайм

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2017 15:00

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  1. largo-winch 14.08.2017 15:33 # largo-winch
    продайте нахуй. купите Месси

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  2. farot 14.08.2017 15:30 # farot
    Забьет со штрафного в ответном матче Реалу

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  3. chr1s8rown 14.08.2017 15:26 # chr1s8rown
    продайте нахуй. купите ройса.

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  4. akadam 14.08.2017 15:20 # akadam
    В таком важном матче и без него. + Лаллана в лазарете. (((
    Еще не хватало квалификацию не пройти...

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  5. gerrard08 14.08.2017 15:07 # gerrard08
    чтоб к нему старич в гости зашёл, за это.

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