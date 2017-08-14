"Ньюкасл" хочет Уилшира и Переса

"Ньюкасл" сделал новые запросы насчет полузащитника Джека Уилшира и нападающего Лукаса Переса из "Арсенала".

По ходу этого лета Рафаэль Бенитес неоднократно жаловался на недостаточное усиление, говоря, что с имеющимся подбором игроков он будет вынужден сражаться за выживание в Премьер-Лиге.



Матч первого тура против "Тоттенхэма" подтвердил опасения главного тренера "сорок". "Ньюкасл" выглядел командой другого, более низкого, уровня, нежели свой соперник, потерпев закономерное поражение со счетом 0:2.



Как сообщает Daily Mirror, руководство клуба услышало призывы Бенитеса, и сейчас "Ньюкасл" активизировал свой интерес к двум игрокам "Арсенала". На "Эмирейтс" не собирается стоять на пути у Уилшира и Переса, но желают выручить за них соответствующие своим ожиданиям деньги.



В данный момент у Уилшира остается один год по контракту, и "сорокам" придется выложить около 20 миллионов фунтов за Джека. Что касается Лукаса, то "Ньюкасл" может взять испанца в аренду, если не сможет согласовать его стоимость.