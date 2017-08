Светская хроника за понедельник

"Челси" может перехватить Ивана Перишича. Тома Лемара не будет в "Арсенале". "Вест Хэм" улучшил предложение по Вильяму Карвалью. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Челси" может попытаться перехватить вингера "Интера" Ивана Перишича, за которым давно охотится "Манчестер Юнайтед". (Daily Mirror)



"Челси" готовится предложить 50 миллионов фунтов за защитника "Саутгемптона" Виргила Ван Дейка. (Daily Star)



"Юнайтед" активирует пункт в контракте полузащитника Серхи Роберто с "Барселоной" об отступных в 36.5 млн. фунтов. (Daily Express)



"Юнайтед" отклонил предложение "Тоттенхэма" по нападающему Антони Мартиалю. (RMC Sport)



"Реал" отчаялся переманить голкипера "Юнайтед" Давида Де Хеа этим летом. (Daily Express)



"Вест Хэм улучшил свое предложение о покупке полузащитника "Спортинга" Вильяма Карвалью до 29.5 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Арсенал" признал поражение в погоне за полузащитником "Монако" Тома Лемаром. (Daily Mail)



"Ювентус" проявил интерес к полузащитнику "РБ Лейпцига" Наби Кейта, которого не удалось заполучить "Ливерпулю". (Gazzetta dello Sport)



"Барселона" вернется с увеличенным за пределы 100 млн. фунтов предложением о покупке полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо. (Daily Express)



"Ливерпуль" может приобрести нападающего "Наполи" Инсинье в случае расставания с Филиппе Коутиньо. (Daily Express)



"Тоттенхэм" обдумывает предложение по нападающему "Лацио" Кейте Бальде. (Daily Mirror)



Вингер ПСЖ Хесе Родригес близок к переходу в "Стоук" на правах аренды. (The Sun)



"Лестер" и "Стоук" претендуют на вингера "Кристал Пэлас" Андроса Таунсенда. (Daily Mirror)



"Эвертон" готов отпустить 36-летнего полузащитника Гарета Бэрри, если тот пожелает уйти. (Liverpool Echo)







Другое



Главный тренер "Челси" Антонио Конте зол на полузащитника Сеска Фабрегаса, схлопотавшего удаление в матче с "Бернли". Итальянец специально попросил своих игроков в перерыве следить за дисциплиной. (The Times)



Доктора опасаются, что нападающий Златан Ибрагимович подвергает себя чрезмерным нагрузкам. Шведский ветеран получил рекомендацию сбавить обороты и не форсировать запланированное на декабрь возвращение в строй. (The Sun)



Легенда "Юнайтед" Райан Гиггз, наконец, развелся со своей женой Стейси после затяжной судебной битвы за состояние в 40 млн. фунтов. (Daily Mirror)