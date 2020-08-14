Моуриньо хочет сделать из Лукаку лидера МЮ
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку признался, что главный тренер Жозе Моуриньо хочет сделать из него лидера команды.
Накануне Лукаку впечатляющим образом дебютировал за "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги, отметившись дублем в стартовом матче сезона с "Вест Хэмом" (4:0).
По словам бельгийца, перед началом сезона Моуриньо бросил ему вызов и попросил стать новым лидером МЮ. Ромелу откликнулся на задачу тренера и пообещал чаще брать игру на себя.
"Тренер хочет, чтобы я был лидером команды и создавал столько моментов, сколько смогу. Мы много работаем на тренировках, и, как вы видите, это приносит свои плоды".
"Наши болельщики хотят видеть привлекательный футбол, и мы должны соответствовать их требованиям. Уверен, сегодня они остались довольны нашей игрой, но это только начало", - цитирует Лукаку The Guardian.
14.08.2017 12:00
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Быстро бегает
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Зимой вернется Ибрагимович и усадит Макаку на лавку . Первый тур конечно шоковый , но это всего лишь первый тур , по прогнозам англицких топовых аналитегов :
1. МС
2. Челси
3. Арсенал
4. Ттхэм
5. Ливерпуль
6. 38 69
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Ромелу Лукака теперь топовая манчестерская макака
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Толковый нап 10 ку как минимум положит...
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лидером))))0
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Мешки
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Норм начало сезона кстати. Ля лига и рядом не стоит.
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