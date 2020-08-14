Моуриньо хочет сделать из Лукаку лидера МЮ

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку признался, что главный тренер Жозе Моуриньо хочет сделать из него лидера команды.

Накануне Лукаку впечатляющим образом дебютировал за "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги, отметившись дублем в стартовом матче сезона с "Вест Хэмом" (4:0).



По словам бельгийца, перед началом сезона Моуриньо бросил ему вызов и попросил стать новым лидером МЮ. Ромелу откликнулся на задачу тренера и пообещал чаще брать игру на себя.



"Тренер хочет, чтобы я был лидером команды и создавал столько моментов, сколько смогу. Мы много работаем на тренировках, и, как вы видите, это приносит свои плоды".



"Наши болельщики хотят видеть привлекательный футбол, и мы должны соответствовать их требованиям. Уверен, сегодня они остались довольны нашей игрой, но это только начало", - цитирует Лукаку The Guardian.