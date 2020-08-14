Моуриньо хочет сделать из Лукаку лидера МЮ

Ромелу Лукаку Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку признался, что главный тренер Жозе Моуриньо хочет сделать из него лидера команды.

Накануне Лукаку впечатляющим образом дебютировал за "Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги, отметившись дублем в стартовом матче сезона с "Вест Хэмом" (4:0).

По словам бельгийца, перед началом сезона Моуриньо бросил ему вызов и попросил стать новым лидером МЮ. Ромелу откликнулся на задачу тренера и пообещал чаще брать игру на себя.

"Тренер хочет, чтобы я был лидером команды и создавал столько моментов, сколько смогу. Мы много работаем на тренировках, и, как вы видите, это приносит свои плоды".

"Наши болельщики хотят видеть привлекательный футбол, и мы должны соответствовать их требованиям. Уверен, сегодня они остались довольны нашей игрой, но это только начало", - цитирует Лукаку The Guardian.



Метки Лукаку, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 14.08.2017 12:00

Количество просмотров Просмотров: 843

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  1. selfish 14.08.2017 12:29 # selfish
    Быстро бегает

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  2. bluebload 14.08.2017 12:28 # bluebload
    Зимой вернется Ибрагимович и усадит Макаку на лавку . Первый тур конечно шоковый , но это всего лишь первый тур , по прогнозам англицких топовых аналитегов :
    1. МС
    2. Челси
    3. Арсенал
    4. Ттхэм
    5. Ливерпуль
    6. 38 69

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  3. beatboy 14.08.2017 12:19 # beatboy
    Ромелу Лукака теперь топовая манчестерская макака

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  4. chelsealondon 14.08.2017 12:12 # chelsealondon
    Толковый нап 10 ку как минимум положит...

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  5. farot 14.08.2017 12:07 # farot
    лидером))))0

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  6. mancityman 14.08.2017 12:06 # mancityman
    Мешки

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  7. recyjoed 14.08.2017 12:06 # recyjoed
    Норм начало сезона кстати. Ля лига и рядом не стоит.

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