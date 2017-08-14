"Челси" узнал стоимость Дринкуотера
"Челси" потребуется заплатить 30 миллионов фунтов за полузащитника "Лестера" Данни Дринкуотера.
Стартовый матч сезона с "Бернли" подкинул головной боли главному тренеру "синих" Антонио Конте. Из-за удаления Сеска Фабрегаса у итальянца остался всего один номинальный полузащитник перед дерби с "Тоттенхэмом" - Нголо Канте.
Жуткие кадровые проблемы чемпионы Премьер-Лиги рассчитывают решить на этой неделе. Как сообщает Daily Mail, в ближайшие дни "Челси" сделает предложение по 27-летнему Дринкуотеру в размере 20 миллионов фунтов.
Высока вероятность, что этой суммы окажется недостаточно. "Лестер" хочет удержать Данни у себя, а если и отпустит лидера, то не меньше чем за 30 миллионов фунтов.
14.08.2017 11:00
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