Семь вещей, что мы узнали в 1-м туре

Первый тур нового сезона Премьер-Лиги с лихвой оправдал ожидания болельщиков, соскучившихся по качественному футболу за лето. Подведем главные итоги сыгранных матчей.





Жиру еще есть что предложить "Арсеналу"



Подписание нового центрального нападающего, Александра Лакасетта из французского "Лиона", должно было положить конец пребыванию в "Арсенале" Оливье Жиру, всегда не соответствовавшего максимальным запросам болельщиков. Летом Жиру был в поле интересов "Эвертона", и его уход после четырех достойный сезонов казался делом времени.



Жиру, тем не менее, принял решение остаться, и уже в первой игре чемпионата показал, что он по-прежнему может быть полезным игроком для "Арсенала". В матче с "Лестером" "канониры" провалились в обороне, но соперник, не желавший удерживать результат, дал им больше возможностей для того, чтобы не только уйти от поражения, но и вырвать победу. Лакасетт забил на второй минуте встречи и дал все основания считать, что выбор в его пользу остается верным, но при этом решающий удар поединка был на счету Жиру. Оливье вышел на замену: роль, к которой он постепенно привыкал в предыдущей кампании, и которая может быть настолько же значимой и сейчас. Когда у "Арсенала" к тому же есть еще один настоящий центрфорвард, но другого типажа.



Оборона на стандартах остается слабостью "Ливерпуля"



Можно было не сомневаться, что Марку Силва, проявивший себя тренером, умеющим играть от соперника, будет готов к своему дебюту в "Уотфорде". Португальцу, наверняка, было несложно определить и слабость "Ливерпуля": выбрав на острие атаки физически сильного Окаку, наставник "шершней" вспомнил о прошлогодней слабости оппонента — неумении мерсисайдцев играть на подачах, особенно во время стандартов.



"Ливерпуль", провалив первую половину матча, во втором тайме выдал немало атакующего мастерства, но три пропущенных мяча в этой игре — не случайность. Юрген Клопп продолжает ставить на "зонную оборону" при стандартах, что вовсе не преступление, если команда при этом обладает и кадрами, и пониманием того, какой именно игрок должен контролировать ту или иную зону. У "Ливерпуля", несмотря на предсезонную подготовку, этого не появилось — легко заподозрить, что менеджер команды и вовсе не видит в этом проблемы, планируя перестрелять соперников за счет агрессии Садио Мане и Мохамеда Салаха. Ее, стоит признать, в субботу было более чем достаточно — так что и сила "Ливерпуля" тоже при нем.



"Хаддерсфилд" вошел в Премьер-Лигу без страха



Нетрудно догадаться, что команда, завершившая прошлый сезон в Чемпионшипе с минусовой разницей забитых и пропущенных мячей, пробилась в Премьер-Лигу не столько на качестве, сколько на эмоциях. Свой "Хаддерсфилд" менеджер Дэвид Вагнер назвал "главным андердогом в истории Премьер-Лиги", и это если не честное, то полезное замечание — игроки не ощущают никакого давления, потому готовы выдать эффектный старт.



Характер успеха "терьеров" в чем-то роднил их с "Халлом" Фила Брауна и "Блэкпулом" Яна Холловея, а первый матч в Премьер-Лиге это сравнение подтвердил. На выезде "Хаддерсфилд" обыграл со счетом 3:0 "Кристал Пэлас", очень испортив дебют новому менеджеру "орлов" Франку Де Буру. Помнящие успех "Блэкпула" в стартовой игре с "Уиганом" (4:0 на выезде), не удивляются — команда Вагнера вошла на новую территорию без всякого страха потери, и вполне может здорово провести как минимум первую треть сезона.



Руни может открыть второе дыхание на "Гудисон Парк"



Моменты "Эвертону" в стартовой игре против "Стоука" давались непросто, что вполне объяснимо. "Гончары", усиленные арендованным у "Челси" Куртом Зума, готовы предложить надежную оборону, а сами "ириски" в атакующем плане не могут быстро перестроиться после ухода Ромелу Лукаку, под которого прежде была заточена игры команды Рональда Кумана.



Победу в игре со "Стоуком" принес старый герой. Уэйн Руни вернулся на "Гудисон Парк" спустя 13 лет и получил второй эмоциональный и результативный дебют в футболке мерсисайдцев. На его счету единственный гол в этом поединке, качественное выступление в целом, и эмоциональное празднование, лучше всего говорившее о том, что экс-капитан "Манчестер Юнайтед" переживает в связи со своим возвращением. В последние годы на "Олд Траффорд" Руни часто не хватало того юношеского огня, который, при таком отношении, может вернуться к нему в родном клубе.



"Челси" выглядит все тревожнее



Сравнения с защитой предыдущего чемпионского титула (в 2015 году) звучало еще до старта сезона, и первая игра кампании подтвердила худшие опасения. Как и два года назад, "синие" не смогли выиграть первый домашний поединок. Стоит признать, что субботний опыт с "Бернли" был даже хуже, чем та знаменитая игра против "Суонси", в которой Жозе Моуриньо и сам клуб ступили на тропу войну со знаменитым врачом первой команды.



Как бы сильно удаление Гари Кэхилла ни влияло на планы команды, пропускать трижды до перерыва подопечные Антони Конте не имели права, и в такой ситуации почти героическая попытка камбэка вдевятером (позже был удален и Сеск Фабрегас) все равно выглядит слабым оправданием. "Челси" проиграл, недостаток кадров выглядит потенциальной проблемой, но также очевидно, что команда вошла в сезон не в лучшем эмоциональном состоянии, что подтвердил и провал в обороне, и глупые карточки. Никто не будет предрекать "Челси" то же падание, что и тогда, но есть ощущение того, что сейчас Антонио Конте, как и Моуриньо, поставил в приоритет борьбе за результат выяснение отношений с клубным руководством.



На Шелви по-прежнему нельзя положиться



Возвращение "Ньюкасла" в Премьер-Лигу до определенного момента имело шанс стать праздничным, пусть план Рафаэля Бенитеса начал давать непредвиденные сбои еще до перерыва с потерей двух защитников. Менеджер "сорок" знал, что нужно делать против "Тоттенхэма": лишать оппонентов пространства и давить на правый фланг обороны, где, правда, лучше всяких ожиданий себя показал Кайл Уолкер-Питерс.



Со вторым не светило почти ничего, а вот план по нейтрализации соперника давал какую-то надежду — по крайней мере, до удаления Джонджо Шелви. 25-летний хавбек, вышедший на матч с капитанской повязкой, подставил партнеров, сделав не только ненужное, но и очень неосторожное (прямо на глазах рефери). Шелви наступил на лежавшего Деле Алли и получил прямую красную карточку.



Это не значит, что "Ньюкасл" непременно удержал бы нули с Шелви, играя с таким классным соперником, наращивавшим свое преимущество. Но на дистанции Рафе Бенитесу нужно задуматься о менталитете своего, возможно, лучшего игрока. Испанец семь лет назад привел юного Шелви в "Ливерпуль", но Джонджон до сих пор остается на подростковом уровне стрессоустойчивости.



Матич может быть ключевым игроком "Юнайтед"



В рамках первого тура команда Жозе Моуриньо показала самый убедительный и зрелищный футбол. Закончив много домашних матчей против соперников со схожим игровым планом в прошлом сезоне, в воскресенье "Манчестер Юнайтед" буквально уничтожил на своем поле "Вест Хэм" со счетом 4:0. Ромелу Лукаку дебютировал сразу двумя мячами, Антони Мартиаль успешно вышел на замену, а Поль Погба добил соперника после вполне достойного выступления. Отметиться не удалось Маркусу Рэшфорду, но не будет преувеличением назвать его самым опасным атакующим футболистом манкунианцев в этот вечер.



Кто стоял за организацией всего этого процесса, так это Неманья Матич. "Челси" вправе думать, что размен серба на более молодого Бакайоко оправдает себя на дистанции, но прямо сейчас чемпионы проигрывают, а Матич быстро превращается в ключевую фигуру для их конкурентов. Неманья был превосходен: отбор, игровая динамика и качество передач сделали его доминирующим футболистом на поле. Его влияние на МЮ и Поля Погба предстоит проверить в более сложных матчах, но первыми играми Неманья дает понять, как он может изменить баланс в игре "Юнайтед" в принципе.



Иван Громиков специально для FAPL.ru