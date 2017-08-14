Бенитес может лишить Шелви капитанской повязки

Джонджо Шелви Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес признался, что может лишить полузащитника Джонджо Шелви капитанской повязки.

В стартовом матче Премьер-Лиги Шелви спутал все карты "Ньюкаслу", удалившись во втором тайме игры с "Тоттенхэмом". Оставшись вдесятером, "сороки" не выдержали давления и уступили на своем поле 0:2,

Сразу после поражения Джонджо извинился перед партнерами по команде, однако это не спасет его от наказания. Бенитес готов даже лишить Шелви капитанской повязки.

"Давайте посмотрим, что произойдет дальше. Говорить об этом просто-напросто рано, Он знает, что совершил ошибку и уже извинился за нее в раздевалке".

"Также я хотел бы сказать, что подкат от Харри Кейна выглядел даже хуже. Правила есть правила, и мы поплатились за это", - цитирует Бенитеса Daily Mirror.



Метки Ньюкасл, Шелви

Автор foxmcfc   

Дата 14.08.2017 09:00

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  1. januzaj00 14.08.2017 09:25 # januzaj00
    Щас бы в лфк с недокэпом баночку грели

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  2. hateciteh11 14.08.2017 09:22 # hateciteh11
    скаузеры они такие, тупые

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