"Рома" требует ответа от "Лестера" по Махрезу до вторника

"Рома" сообщила "Лестеру", что желает услышать ответ на свое третье предложение о покупке вингера Рияда Махреза до 15 августа.

Ранее этим летом "лисы" отклонили предложения "Ромы" в 20 и 27 миллионов фунтов. А вот на третье — размером в рекордную для итальянского клуба сумму 31.8 млн. фунтов — до сих пор не последовало ответа.



Очевидно, что эта задержка связана с желанием "Лестера" выслушать предложения других клубов, заинтересованных в 26-летнем алжирце, который отчаянно хочет покинуть "Кинг Пауэр". Однако терпение римлян на исходе.



Как стало известно Sky Sports, "Рома" сообщила "лисам", что хочет получить ответ на свое финальное предложение до вторника. В противном случае клуб Серии А завершит свой интерес к Рияду и в остатке трансферного окна сосредоточится на других целях.



Добавим, что Махрез целиком сыграл матч первого тура Премьер-Лиги против "Арсенала", но так и не смог уберечь свою команду от поражения — 4:3.