Почеттино потребовал приобретений от Леви

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что надеется на приобретение нескольких новичков до закрытия трансферного окна.

"Шпоры" остаются единственным клубом Премьер-Лиги, кто обошелся без приобретений до начала сезона. После стартовой победы над "Ньюкаслом" (0:2) Почеттино потребовал активных действий от председателя Даниэля Леви.



"Самое главное выдержать оптимальный баланс, Нам нужны новые игроки, которые привнесут в команду новую энергию. Всегда важно бросать вызов вашим лидерам".



"До конца трансферного окна мне нужно подписать несколько новичков. Очень важно обновить состав и усилить конкуренцию".



"Нам предстоят 10 напряженных месяцев сезона, мы участвуем в четырех турнирах, которые потребуют от нас сил. С приходом новичков мы добавим в глубине состава и мастерстве", - сообщил Почеттино Goal.