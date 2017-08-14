Почеттино потребовал приобретений от Леви

Маурисио Почеттино Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что надеется на приобретение нескольких новичков до закрытия трансферного окна.

"Шпоры" остаются единственным клубом Премьер-Лиги, кто обошелся без приобретений до начала сезона. После стартовой победы над "Ньюкаслом" (0:2) Почеттино потребовал активных действий от председателя Даниэля Леви.

"Самое главное выдержать оптимальный баланс, Нам нужны новые игроки, которые привнесут в команду новую энергию. Всегда важно бросать вызов вашим лидерам".

"До конца трансферного окна мне нужно подписать несколько новичков. Очень важно обновить состав и усилить конкуренцию".

"Нам предстоят 10 напряженных месяцев сезона, мы участвуем в четырех турнирах, которые потребуют от нас сил. С приходом новичков мы добавим в глубине состава и мастерстве", - сообщил Почеттино Goal.



Метки Почеттино, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 14.08.2017 07:00

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  1. abse 14.08.2017 07:11 # abse
    Леви жмот ещё тот, Кронке по сравнению с ним транжира :D

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  2. chebrec 14.08.2017 07:11 # chebrec
    В сентябре бы еще про это вспомнил

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