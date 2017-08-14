Диего Коста рассказал о своем конфликте с "Челси"

Нападающий "Челси" Диего Коста дал большое интервью Daily Mail, пролив свет на свой конфликт с главным тренером Антонио Конте и рассказав о своих планах на будущее.

Как известно, в данный момент Коста до сих пор находится на родине в Бразилии. Диего отказывается возвращаться в Лондон, поскольку ему запрещено находиться с первой командой — так решил Конте, прислав игроку сборной Испании соответствующее сообщение после окончания прошлого сезона.



Коста считает, что с ним обращаются как с "преступником", а потому планирует и дальше оставаться в Бразилии, несмотря на штрафные санкции. Диего надеется, что ему все-таки удастся оформить возвращение в "Атлетико" до конца этого месяца.



"Ожидаю ли я, что "Челси" меня реабилитирует? Нет. Вы знаете, что тренер не хочет видеть меня в команде. Я жду, пока "Челси" меня освободит. Я не хотел уходить. Я был счастлив. Но когда тренер не нуждается в тебе, ты вынужден уйти".



"Если вы спросите всех моих партнеров по команде, они скажут то же самое. Они шлют мне сообщения "я скучаю по тебе", и они любят меня. Я регулярно общаюсь с парнями — особенно с Сеском Фабрегасом, Давидом Луисом и Виллианом. У нас есть чат в WhatsApp".



"Они спрашивают, как мои дела. Они действительно любят меня за то, какой я человек. Иначе они бы не говорили, что скучают по мне и любят меня".



"В январе у нас кое-что произошло с тренером. Я был на пороге продления своего контракта, но они затормозили процесс. Полагаю, за этим стоит тренер. Он попросил об этом".



"Его идеи очень фиксированные и четкие. Я увидел, человеком какого рода он является. Он обладает собственным мнением, и это не изменится".



Я уважаю его и считаю отличным тренером. Он проделал хорошую работу, и я мог видеть это. Но я не могу назвать его отличным человеком. Он не тот тренер, который очень близок со своими игроками. Он держит большую дистанцию. Он не обладает харизмой".



"То, что происходит сейчас с "Челси" — это грустно. Я понимаю, когда тренер хочет другого игрока. Альваро Мората отличный игрок. Он провел отличный сезон в Мадриде, и я думаю, им достался такой молодой и талантливый нападающий по хорошей цене, учитывая безумие трансферного рынка. Он будет успешен в "Челси", но есть способы осуществить подобную перестановку другим способен. Такое не делают через текстовое сообщение. Нужно быть честным и сказать это в лицо".



"Я был в сборной Испании, один в своей комнате, когда мне пришло сообщение от него. Я был шокирован. Я показывал его партнерам по команде, и они не могли поверить, что Конте поступил так".



"В то время я был зол. Теперь я спокойнее. Я не удалил это сообщение. Если люди будут обвинять меня во лжи, я смогу показать им. Сообщение было четким, в нем говорилось, что он не рассчитывает на меня и желает успехов в будущем. Точка".



"Пока я не обращался к юристам. Я хочу, чтобы люди поступали правильно. Почему они не отпускают меня, если я им не нужен? Я должен делать то, что следует делать. Я должен позаботиться о себе. Я стараюсь поступить правильно".



"Мое желание — вернуться в "Атлетико". Я разговаривал об этом с директором "Челси" Мариной Грановской. Я сказал: "Если тренер не нуждается во мне, я хочу уйти в "Атлетико".



"Я отверг другие предложения. Они хотели продать меня в Китай и другие команды. Но мне будет лучше в Испании. Если я уйду, то отправлюсь в клуб, в который хочу — а не в клуб, который заплатит больше".



"Диего Симеоне хочет меня. Это ясно. У меня всегда была особая связь с ним. Болельщики и люди там любят меня. Они уважают меня".



"В "Челси" хотели, чтобы я тренировался с резервом. Я бы не смог посещать раздевалку первой команды, и я бы не контактировал с остальными парнями. Но я не преступник! Не думаю, что я заслужил подобное обращение после всего того, что сделал для них".



"Они дали мне дополнительную неделю отпуска, но с тех пор штрафуют без остановки. Они хотят, чтобы я тренировался с резервом. Я не собираюсь делать этого. Я не преступник и не сделал ничего плохого. Поэтому, если они хотят штрафовать меня, пускай штрафуют".



"Если мне придется, я останусь в Бразилии. Я готов провести год в Бразилии, не играя, даже если "Челси" оштрафует меня на год и не будет платить мне. Я вернусь сильнее. Будь я не прав, я бы немедленно вернулся и поступил бы, как они говорят".



"В начале лета они предоставили мне дополнительную неделю отпуска. Затем неделю спустя они позвонили мне и поинтересовались, где я нахожусь, но в тот момент команда находилась в турне по Азии, поэтому, вернувшись, я бы не смог контактировать с парнями".



"Это выглядит очень скверно. Они не уважают то, что я сделал для клуба. Здесь я в окружении людей, которые любят меня. Я хочу, чтобы фанаты знали, что я по-прежнему очень переживаю за них, но я не вернусь, чтобы быть отрезанным от команды".



"Я хочу, чтобы сделка с "Атлетико" была заключена в этом месяце. Мой план — вернуться в Мадрид, тренироваться там, привести себя в лучшую форму и проявить себя перед Чемпионатом Мира", — сообщил Коста Daily Mail.