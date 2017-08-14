Каррагер: "Ван Дейк не решит проблемы "Ливерпуля" в обороне"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что Виргил Ван Дейк не решит в одиночку оборонительные проблемы "красных".



В матче первого тура Премьер-Лиги против "Уотфорда" (3:3) команда Юргена Клоппа показала ужасающую игру в обороне. Наблюдательные болельщики посетовали, что в этом отношении "Ливерпуль" ничуть не изменился по сравнению с прошлым сезоном.



Неслучайно "красные" все еще остаются на рынке, проявляя интерес к защитнику "Саутгемптона" Виргилу Ван Дейку, однако Каррагер считает, что Клоппу нужно решать возникшие проблемы не трансферами.



"Эта та игру, которую поставил тренер. Среди команд топ-6 они пропускают больше всех. Ничего не изменилось".



"Один игрок не сделает разницы — все дело в позиции крайних-защитников во время игры, что делает центральных защитников уязвимыми".



"Ливерпуль" играет так высоко и так широко, что их центральные защитники постоянно оказываются уязвимыми. Один игрок это не изменит".



"Ван Дейк лучше Ловрена с Матипом, и поэтому его оценивают в 50-60 миллионов фунтов, но не имеет значения, насколько хороши твои центральные защитники, если они остаются на растерзание", — цитирует Каррагера Liverpool Echo.