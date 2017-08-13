"Сити" продолжает борьбу за Алексиса Санчеса

"Манчестер Сити" не собирается отказываться от своих претензий на нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса и готовит впечатляющее предложение игроку сборной Чили.

Текущим летом главный тренер "канониров" Арсен Венгер твердит, что не продаст Санчеса, даже если тот не станет продлевать истекающий через один год контракт. Однако эти слова не останавливают "Сити" и ПСЖ.



Претендующие на чилийца клубы подозревают, что Алексис полон желания покинуть "Эмирейтс". Прежде Венгера никогда не стоял на пути игрока, когда тот был несчастлив в его команде, и это оставляет "Сити" надежду.



Как сообщает Manchester Evening News, клуб с "Этихад" готов сделать 28-летнего чилийца своим самым высокооплачиваемым игроком в истории. Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола отчаянно жаждет видеть Алексиса в своей команде.



Сообщается, что "Сити" готов платить Санчесу 325 тысяч фунтов в неделю. С учетом имиджевых прав, Алексис смог бы зарабатывать в Манчестере 400 тыс. фунтов еженедельно — или 21 млн. фунтов в год.