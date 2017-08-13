Моуриньо доволен Матичем и Лукаку

Тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо отметил роль своих новичков Неманьи Матича и Ромелу Лукаку в победе над "Вест Хэмом".

Новый сезон Премьер-Лиги "красные дьяволы" начали с крупной победы над "молотобойцами" в домашних стенах — 4:0. Приобретенный у "Челси" Матич просто господствовал в полузащите и был признан Игроком Матча, а приглашенный из "Эвертона" Лукаку отметился дублем.



Моуриньо остался очень доволен вкладом в победу своих новичков. Но гораздо больше, чем результат, португальского специалиста радует та уверенная игра, которую показала его команда.



"Тот факт, что мы начали с победы и теперь на вершине, ничего не значит для меня. Игра и уровень уверенности в себе — вот, что по-настоящему важно для меня. Мы потеряли два очка против них в прошлом сезоне, а также у нас были другие матчи, в которых мы доминировали, но не добивались победы. Сегодня мы получили три очка".



"Премьер-Лига научился меня, что здесь ты должен адаптироваться немедленно. У Ромелу Лукаку и Неменьи Матича годы и годы выступлений в Премьер-Лиге, и им легко в сравнении с Виктором Линделефом, которому необходимо время".



"Неманья игрок топ-уровня, он стабильно демонстрирует топ-уровень, и это то, что нам надо. Ромелу обладает агрессией, поэтому они делают нашу команду лучше. У нашей команды есть все условия, чтобы стать лучше в сравнении с прошлым сезоном".



"Ромелу таит в себе угрозу на втором этаже, он умеет укрывать мяч и хорошо завершает атаки. Повторюсь: я не в восторге от результата, но это хорошее начало. Мне понравился уровень нашей уверенности в себе", — цитирует Моуриньо BBC.