Баба близок к возвращению в "Шальке-04"
Защитник "Челси" Абдул Рахман Баба близок к возвращению в "Шальке-04" на правах аренды.
Игрок сборной Ганы был приобретен "синими" у "Аугсбурга" летом 2015 за 22 миллиона фунтов, включая бонусы. Однако после невыразительного дебютного сезона в Англии Баба был отправлен в аренду в "Шальке-04".
За клуб из Гельзенкирхена 23-летний Баба успел сыграть только 20 матчей, потому что в январе на Кубке Африки получил тяжелую травму колена и не вернулся к полноценным тренировкам до сих пор.
Сейчас защитник завершает свое восстановление, но, несмотря на дефицит игроков у тренера "Челси" Антонио Конте, не планирует оставаться на "Стэмфорд Бридж".
"Мы в процессе переговоров с игроком, его советником и "Челси". В конечном счете все зависит от того, когда Баба снова сможет играть. Пока решение не принято", — цитирует спортивного директора "Шальке-04" Кристиана Хайделя Sky Sports.
13.08.2017 20:25
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КТО ИГРАТЬ БУДЕТ? Наверное, скоро сам Конте выйдет в старте
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Легенда
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1МЮ
2МЦ
3ЧЕЛСЕ
4АРС
5ЛИВЕРКА
6ТТХ
7-9 ЭВЕ ВХЮ ЛИСЫ
10-15 САУТ БОРНМУТ СТОК КАСЛ ВБРОМ ПЕЛАС
16-20 БЕРНЛИ УОТФОРД СВОНСЕ БРАЙТОН Х-ФИЛД
СКРИНЬТЕ
Источник: http://fapl.ru/posts/56660/?c=1
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