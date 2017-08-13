Баба близок к возвращению в "Шальке-04"

Абдул Рахман Баба Защитник "Челси" Абдул Рахман Баба близок к возвращению в "Шальке-04" на правах аренды.

Игрок сборной Ганы был приобретен "синими" у "Аугсбурга" летом 2015 за 22 миллиона фунтов, включая бонусы. Однако после невыразительного дебютного сезона в Англии Баба был отправлен в аренду в "Шальке-04".

За клуб из Гельзенкирхена 23-летний Баба успел сыграть только 20 матчей, потому что в январе на Кубке Африки получил тяжелую травму колена и не вернулся к полноценным тренировкам до сих пор.

Сейчас защитник завершает свое восстановление, но, несмотря на дефицит игроков у тренера "Челси" Антонио Конте, не планирует оставаться на "Стэмфорд Бридж".

"Мы в процессе переговоров с игроком, его советником и "Челси". В конечном счете все зависит от того, когда Баба снова сможет играть. Пока решение не принято", — цитирует спортивного директора "Шальке-04" Кристиана Хайделя Sky Sports.


Метки Баба, Челси, Шальке-04

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2017 20:25

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  1. second005 13.08.2017 20:48 # second005
    КТО ИГРАТЬ БУДЕТ? Наверное, скоро сам Конте выйдет в старте

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  2. dragonishka 13.08.2017 20:41 # dragonishka
    Легенда

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  3. javelin 13.08.2017 20:26 # javelin
    1МЮ
    2МЦ
    3ЧЕЛСЕ
    4АРС
    5ЛИВЕРКА
    6ТТХ
    7-9 ЭВЕ ВХЮ ЛИСЫ
    10-15 САУТ БОРНМУТ СТОК КАСЛ ВБРОМ ПЕЛАС
    16-20 БЕРНЛИ УОТФОРД СВОНСЕ БРАЙТОН Х-ФИЛД
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    Источник: http://fapl.ru/posts/56660/?c=1

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