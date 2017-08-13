Защитник "Челси" Абдул Рахман Баба близок к возвращению в "Шальке-04" на правах аренды.

Игрок сборной Ганы был приобретен "синими" у "Аугсбурга" летом 2015 за 22 миллиона фунтов, включая бонусы. Однако после невыразительного дебютного сезона в Англии Баба был отправлен в аренду в "Шальке-04".



За клуб из Гельзенкирхена 23-летний Баба успел сыграть только 20 матчей, потому что в январе на Кубке Африки получил тяжелую травму колена и не вернулся к полноценным тренировкам до сих пор.



Сейчас защитник завершает свое восстановление, но, несмотря на дефицит игроков у тренера "Челси" Антонио Конте, не планирует оставаться на "Стэмфорд Бридж".



"Мы в процессе переговоров с игроком, его советником и "Челси". В конечном счете все зависит от того, когда Баба снова сможет играть. Пока решение не принято", — цитирует спортивного директора "Шальке-04" Кристиана Хайделя Sky Sports.