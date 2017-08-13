"Юнайтед" начал сезон с разгрома "Вест Хэма"
"Манчестер Юнайтед" захватил лидерство в Премьер-Лиге после первого тура, отправив в ворота "Вест Хэма" четыре безответных мяча.
Наставник "красных дьяволов" Жозе Моуриньо ожидаемо выпустил с первых минут Неманью Матича и Ромелу Лукаку, а вот третий летний новичок в лице Виктора Линделефа даже не попал в заявку.
Тренер "молотобойцев" Славен Билич смело доверился сразу всем своим новичкам: Джо Харту, Пабло Сабалете, Марко Арнаутовичу и Хавьеру Эрнандесу.
Хозяева без раскачки принялись прессовать своего соперника. Пару раз защитникам "Вест Хэма" приходилось выносить мяч из своей штрафной площади куда глаза глядят. В одном из эпизодов Харт не позволил отличиться Хуану Мате.
Оказываемое давление принесло свои плоды. На 33-й минуте Маркус Рэшфорд совершил рывок со своей половины поля, а затем сделал разрезающую передачу в штрафную на подключение Ромелу Лукаку. Бельгиец выскочил из-за спины защитника и в касание поразил ворота — 1:0.
Открыв счет, "Юнайтед" слегка ослабил хватку, хотя по-прежнему владел инициативой. Перед самым перерывом "молотобойцы" создали свой первый и единственный момент в первом тайме, но Давид Де Хеа отразил плотный удар Андре Айю с линии штрафной.
Во втором тайме "дьяволы" достаточно быстро сняли все вопросы об исходе матча. На 52-й минуте Генрих Мхитарян навесил со штрафного на Лукаку, а тот кивком головы послал мяч в угол ворот — 2:0.
В дальнейшем хозяева играли в свое удовольствие, действуя размашисто и демонстрируя хорошее движение. На 66-й минуте Рэшфорд едва не сделал счет разгромным, пробив в основание штанги. "Вест Хэм" практически не сопротивлялся.
И все-таки на еще пару голов "Юнайтед" наиграл. На 87-й минуте Мхитарян сделал передачу на линию штрафной Антони Мартиалю, а вышедший на замену француз рванул меж двух защитников и закатил мяч в угол — 3:0. А на последней минуте основного времени Поль Погба классно пробил с дистанции — 4:0.
"Манчестер Юнайтед" деклассировал своего соперника и одержал самую крупную победу в первом туре, одновременно захватив лидерство в Премьер-Лиге. Команда Жозе Моуриньо обнадеживающе начала новый сезон.
"Манчестер Юнайтед" — "Вест Хэм". Отчет о матче
13.08.2017 19:55
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Последние комментарии:
Ушёл после первого тайма, сейчас посмотрел обзор...
Бл9, парни, от души, всех с победой. Судя по нарезкам МЮ вообще разрывал во втором тайме. Неужели хоть в этом сезоне дома пuздато катать будем)
(ответить)
http://moifotki.org/i/6eb7db6ece873ec08ab3d230c135f696
(ответить)
Какой там Лукаку, вот Кокорин - вот кто настоящий зверь!
(ответить)
по матчу: рэшфорд бист, остальные на уровне.
лукаку свои 5 мячей за сезон забьет, если больше - полностью оправдает свой трансфер.
(ответить)
Скиньте текст пздализа
Любить и никому не отдавать или как там было у этого терпилы)))
(ответить)
Нигер юнайтед в деле.
(ответить)
пздц чет ржачно как все гг макаки и расколбасы объединились против пенсов в попытке скинуть их гегемонию на фапле))
(ответить)
собакевиииииич, собакевиииииииииииииииииииииииииииииииииииич)))-
(ответить)
Интересный момент. Все пенсы в один голос кричали, что Мората не набивает тупо стату, как Лукаку, а забивает рещающие мячи?
Вопрос 1: Что решил гол Мораты в игре Челси?
Вопрос 2: Что отвратительного в тупой стате Лукаку?
открыл счет, а затем удвоил его.
Также и по поводу Матича не перестают спорить эти индиго. Пусть спорят. Забавляют да и только.
(ответить)
Нет таких команд Манчестер Юнайтед и Вест Хэм!
А есть такие:
Асэнал
Бёнли
Бонмэс
Брайтн энд Хоув
Уэст Бромич Албиэн
Уэст Хэм Юнайтид
Кристл Палис
Лестэ Сити
Ливэпул
Манчестэ Сити
Манчестэ Юнайтид
Ньюкасл Юнайтид
Саузхэмптон
Стоук Сити
Суонзэй
Тоттнэм Хотспэ
Уотфод
Хаддэсфилд Таун
Челси
Эвэтн
Источник:http://www.200stran.ru/maps_group16_item3274.html
(ответить)
Лукаку ничего особенного,просто норм.
Матич - вот кто супертоп
(ответить)
каста макарэна
это намного лучше чулси+лфц
(ответить)
матич уже не говнецо, а крут (с)
скумы такие скумы, ничего нового
пись на них.
(ответить)
Манки , с победой ! Теперь так бы с топами.
(ответить)
есть еще уродцы, которые баттл ждут?
(ответить)
А вот если серьёзно, сколько можно сшить чемоданов из одной Лукаки?
(ответить)
Е6ать Ахмат е6ать!1
(ответить)
Честно, какжется что Лукаку реально зарешает в этом сезоне. А чемпик возьмет ТТХ. МЮ второе.
(ответить)
Лукак и Матич, как арийцы - великолепны и мощны. Кстати у них получатся красивые и здоровые дети.
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Еее ишоева в фф вынес. Отомстил уе6ку.
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