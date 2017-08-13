"Юнайтед" начал сезон с разгрома "Вест Хэма"

"Манчестер Юнайтед" захватил лидерство в Премьер-Лиге после первого тура, отправив в ворота "Вест Хэма" четыре безответных мяча.

Наставник "красных дьяволов" Жозе Моуриньо ожидаемо выпустил с первых минут Неманью Матича и Ромелу Лукаку, а вот третий летний новичок в лице Виктора Линделефа даже не попал в заявку.



Тренер "молотобойцев" Славен Билич смело доверился сразу всем своим новичкам: Джо Харту, Пабло Сабалете, Марко Арнаутовичу и Хавьеру Эрнандесу.



Хозяева без раскачки принялись прессовать своего соперника. Пару раз защитникам "Вест Хэма" приходилось выносить мяч из своей штрафной площади куда глаза глядят. В одном из эпизодов Харт не позволил отличиться Хуану Мате.



Оказываемое давление принесло свои плоды. На 33-й минуте Маркус Рэшфорд совершил рывок со своей половины поля, а затем сделал разрезающую передачу в штрафную на подключение Ромелу Лукаку. Бельгиец выскочил из-за спины защитника и в касание поразил ворота — 1:0.



Открыв счет, "Юнайтед" слегка ослабил хватку, хотя по-прежнему владел инициативой. Перед самым перерывом "молотобойцы" создали свой первый и единственный момент в первом тайме, но Давид Де Хеа отразил плотный удар Андре Айю с линии штрафной.



Во втором тайме "дьяволы" достаточно быстро сняли все вопросы об исходе матча. На 52-й минуте Генрих Мхитарян навесил со штрафного на Лукаку, а тот кивком головы послал мяч в угол ворот — 2:0.



В дальнейшем хозяева играли в свое удовольствие, действуя размашисто и демонстрируя хорошее движение. На 66-й минуте Рэшфорд едва не сделал счет разгромным, пробив в основание штанги. "Вест Хэм" практически не сопротивлялся.



И все-таки на еще пару голов "Юнайтед" наиграл. На 87-й минуте Мхитарян сделал передачу на линию штрафной Антони Мартиалю, а вышедший на замену француз рванул меж двух защитников и закатил мяч в угол — 3:0. А на последней минуте основного времени Поль Погба классно пробил с дистанции — 4:0.



"Манчестер Юнайтед" деклассировал своего соперника и одержал самую крупную победу в первом туре, одновременно захватив лидерство в Премьер-Лиге. Команда Жозе Моуриньо обнадеживающе начала новый сезон.



"Манчестер Юнайтед" — "Вест Хэм". Отчет о матче