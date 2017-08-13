Санчес возобновил тренировки и снова побывал в Париже

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер сообщил, что нападающий Алексис Санчес вернулся к тренировкам после травмы, однако ситуация с будущим игрока остается неизменной.

Этим летом Венгер уже не раз говорил, что Санчес не будет продан, даже если не продлит свой истекающий через год контракт. В этом отношении ничего не изменилось, но Алексис, пропустивший матч первого тура Премьер-Лиги против "Лестера", уже приступил к тренировкам.



"Изменилось ли что-нибудь в ситуации с будущим Санчеса? Нет. Но сегодня, этим утром, он хорошо позанимался. Он провел свою первую тренировку после небольшого мышечного растяжения. Он сосредоточен и выглядит счастливым в раздевалке, потому что мы выиграли матч", — цитирует Венгера The Telegraph.



Меж тем, сегодня днем стало известно, что Санчес, интерес к которому по-прежнему проявляют ПСЖ и "Манчестер Сити", находится в Париже — об этом свидетельствует геолокационный тег в твите, который Алексис поспешно удалил.



Добавим, ранее этим летом в прессе уже неоднократно появлялась информация, что Санчес летал на переговоры с ПСЖ. К примеру, из своего летнего отпуска чилиец возвращался как раз через Париж.