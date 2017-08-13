"Тоттенхэм" убедительно переиграл "Ньюкасл"

Деле Алли "Тоттенхэм" начал новый сезон Премьер-Лиги с убедительной победы в гостях у "Ньюкасла" со счетом 0:2.

В стартовом составе "сорок" появились летние новички Флориан Лежен и Хавьер Манкильо, а также выкупленный после успешной аренды Кристиан Атсу.

Единственным сюрпризом в старте "шпор" стало появление справа в обороне юного Кайла Уолкер-Питерса — вместо ушедшего Кайла Уолкера.

В первом тайме матча на "Сент Джеймс Парк" "Тоттенхэм" выглядел совершенно по-хозяйски. Гости много владели мячом, но скоростной игры не показывали и моментов у ворот Роба Эллиота не создавали.

Правды ради, "Ньюкасл" смотрелся и того хуже. На игре команды Рафаэля Бенитеса негативно сказались две вынужденные замены в линии обороны.

А второй тайм начался с того, что Джонджо Шелви подтвердил свою репутацию грубияна. Капитан "сорок" наступил на ногу Деле Алли в центре поля прямо на глазах рефери Андре Марринера, который поспешил вытащить из кармана красную карточку.

"Шпоры" почти сразу же могли реализовать численное преимущество. Харри Кейн выскочил на убойную позицию по центру ворот, но Эллиот не дрогнул и принял выстрел нападающего на себя.

Потеряв Шелви, хозяева оказались заперты возле своей штрафной площади и напрочь лишены мяча. Гол был лишь вопросом времени и на 61-й минуте, наконец, случился. Кристиан Эриксен выполнил заброс на линию вратарской, куда подключился Алли и вытянутой ногой отправил снаряд в сетку — 0:1.

Натиск не ослабевал, и на 70-й минуте "Тоттенхэм" удвоил счет. В несколько передач команда Маурисио Почеттино завела мяч в штрафную, и Эриксен уже подстраивался под удар, но подключившийся в атаку Бен Дэвис пробил первым — 0:2.

Сделав счет комфортным, "шпоры" заметно успокоились и позволили "Ньюкаслу" совершить пару вылазок к владениям Уго Льориса. Однако шансов изменить счет хозяева не имели. Зато их имел Кейн, отметившийся попаданием в штангу и отмененным голом.

Если при равных составах "Ньюкасл" еще кое-как держался, то потеря Джонджо Шелви предрешила исход матча. "Тоттенхэм" просто задавил своего соперника и одержал сверхуверенную победу.

"Ньюкасл" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2017 17:25

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Последние комментарии:




  1. mancityman 13.08.2017 18:04 # mancityman
    Собакевича, собакевиииииииииииич)

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  2. red-devil-4ever 13.08.2017 18:03 # red-devil-4ever
    лишь бы Аткинсон не налажал

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  3. ray-black 13.08.2017 18:02 # ray-black
    Как только Почеттино убрал с поля Сиссоко, так и игра пошла.

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  4. mdfjvnlabngmlas 13.08.2017 18:02 # mdfjvnlabngmlas
    так забавляет, как местные бомжи считают свои очки в фф в начале сезона.
    спустя туров 5-10 все забьют и наконец-то фапл будет без этих дерьмодрочеров.

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  5. chelsea-69 13.08.2017 18:02 # chelsea-69
    Выездная форма ниче так смотрится

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  6. apucmokpam 13.08.2017 18:00 # apucmokpam
    mancityman

    сосу с проглотом только до 17 см.

    Источник: http://fapl.ru/posts/56658/?c=1

    Источник: http://fapl.ru/posts/56658/?c=1
    ...

    (ответить)

  7. januzaj00 13.08.2017 18:00 # januzaj00
    Велком Чича!

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  8. liverfun 13.08.2017 17:58 # liverfun
    маню по идее должен четко и уверенно победу затащить, но помня, как остальные лидеры чемп начали, могут и забуксовать

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  9. chelseafanmd 13.08.2017 17:58 # chelseafanmd
    https://pp.userapi.com/c836424/v836424094/5e385/YGp-mcVm9Q4.jpg
    походу это вархам...

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  10. farot 13.08.2017 17:57 # farot
    http://f3.s.qip.ru/NpmMYdLD.png

    их на поле прямо из автобуса отгружают

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  11. chelsea-69 13.08.2017 17:57 # chelsea-69
    Елага жив!

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  12. rap-woiska 13.08.2017 17:53 # rap-woiska
    ну вообщем 65 очей,не так уж и хyёво,ожидал меньше

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  13. osprey 13.08.2017 17:52 # osprey
    У Лейпцига конечно команда хорошая собралась и в основном из молодых игроков. Думаю повторят подвиг Монако в ЛЧ.

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  14. iroquez 13.08.2017 17:47 # iroquez
    неудивительно что фанатов ттх мало, только е6анутый долбаеб будет болеть за клуб с птицей на эмблеме

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  15. chelsealondon 13.08.2017 17:44 # chelsealondon
    Откуда столько петухов то поналетало....
    Ладно, на следующей неделе поубавится....

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  16. astana-spurs 13.08.2017 17:42 # astana-spurs
    Как же все горят от Шпор. )))

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  17. mcart 13.08.2017 17:41 # mcart
    Кому-то интересны результаты шпор? Зачем это на главной?

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  18. mdfjvnlabngmlas 13.08.2017 17:41 # mdfjvnlabngmlas
    норм слили уокера из молодежки за 50кк, наебав лысого.

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  19. chelseafanmd 13.08.2017 17:41 # chelseafanmd
    Наконец молотки выбросили схемку в 3 цз, у них вообще не шла игра с ней

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  20. vandit 13.08.2017 17:39 # vandit
    Всех болельщиков Шпор с хорошим началом сезона! Уокер-Питерс уже выглядит неплохой заменой Уокеру.Через 6 месяцев ждем дебюта нового игрока Тоттенхэма в футболке сборной Англии. COYS!

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