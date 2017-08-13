"Тоттенхэм" убедительно переиграл "Ньюкасл"

"Тоттенхэм" начал новый сезон Премьер-Лиги с убедительной победы в гостях у "Ньюкасла" со счетом 0:2.

В стартовом составе "сорок" появились летние новички Флориан Лежен и Хавьер Манкильо, а также выкупленный после успешной аренды Кристиан Атсу.



Единственным сюрпризом в старте "шпор" стало появление справа в обороне юного Кайла Уолкер-Питерса — вместо ушедшего Кайла Уолкера.



В первом тайме матча на "Сент Джеймс Парк" "Тоттенхэм" выглядел совершенно по-хозяйски. Гости много владели мячом, но скоростной игры не показывали и моментов у ворот Роба Эллиота не создавали.



Правды ради, "Ньюкасл" смотрелся и того хуже. На игре команды Рафаэля Бенитеса негативно сказались две вынужденные замены в линии обороны.



А второй тайм начался с того, что Джонджо Шелви подтвердил свою репутацию грубияна. Капитан "сорок" наступил на ногу Деле Алли в центре поля прямо на глазах рефери Андре Марринера, который поспешил вытащить из кармана красную карточку.



"Шпоры" почти сразу же могли реализовать численное преимущество. Харри Кейн выскочил на убойную позицию по центру ворот, но Эллиот не дрогнул и принял выстрел нападающего на себя.



Потеряв Шелви, хозяева оказались заперты возле своей штрафной площади и напрочь лишены мяча. Гол был лишь вопросом времени и на 61-й минуте, наконец, случился. Кристиан Эриксен выполнил заброс на линию вратарской, куда подключился Алли и вытянутой ногой отправил снаряд в сетку — 0:1.



Натиск не ослабевал, и на 70-й минуте "Тоттенхэм" удвоил счет. В несколько передач команда Маурисио Почеттино завела мяч в штрафную, и Эриксен уже подстраивался под удар, но подключившийся в атаку Бен Дэвис пробил первым — 0:2.



Сделав счет комфортным, "шпоры" заметно успокоились и позволили "Ньюкаслу" совершить пару вылазок к владениям Уго Льориса. Однако шансов изменить счет хозяева не имели. Зато их имел Кейн, отметившийся попаданием в штангу и отмененным голом.



Если при равных составах "Ньюкасл" еще кое-как держался, то потеря Джонджо Шелви предрешила исход матча. "Тоттенхэм" просто задавил своего соперника и одержал сверхуверенную победу.



"Ньюкасл" — "Тоттенхэм". Отчет о матче