"Тоттенхэм" убедительно переиграл "Ньюкасл"
"Тоттенхэм" начал новый сезон Премьер-Лиги с убедительной победы в гостях у "Ньюкасла" со счетом 0:2.
В стартовом составе "сорок" появились летние новички Флориан Лежен и Хавьер Манкильо, а также выкупленный после успешной аренды Кристиан Атсу.
Единственным сюрпризом в старте "шпор" стало появление справа в обороне юного Кайла Уолкер-Питерса — вместо ушедшего Кайла Уолкера.
В первом тайме матча на "Сент Джеймс Парк" "Тоттенхэм" выглядел совершенно по-хозяйски. Гости много владели мячом, но скоростной игры не показывали и моментов у ворот Роба Эллиота не создавали.
Правды ради, "Ньюкасл" смотрелся и того хуже. На игре команды Рафаэля Бенитеса негативно сказались две вынужденные замены в линии обороны.
А второй тайм начался с того, что Джонджо Шелви подтвердил свою репутацию грубияна. Капитан "сорок" наступил на ногу Деле Алли в центре поля прямо на глазах рефери Андре Марринера, который поспешил вытащить из кармана красную карточку.
"Шпоры" почти сразу же могли реализовать численное преимущество. Харри Кейн выскочил на убойную позицию по центру ворот, но Эллиот не дрогнул и принял выстрел нападающего на себя.
Потеряв Шелви, хозяева оказались заперты возле своей штрафной площади и напрочь лишены мяча. Гол был лишь вопросом времени и на 61-й минуте, наконец, случился. Кристиан Эриксен выполнил заброс на линию вратарской, куда подключился Алли и вытянутой ногой отправил снаряд в сетку — 0:1.
Натиск не ослабевал, и на 70-й минуте "Тоттенхэм" удвоил счет. В несколько передач команда Маурисио Почеттино завела мяч в штрафную, и Эриксен уже подстраивался под удар, но подключившийся в атаку Бен Дэвис пробил первым — 0:2.
Сделав счет комфортным, "шпоры" заметно успокоились и позволили "Ньюкаслу" совершить пару вылазок к владениям Уго Льориса. Однако шансов изменить счет хозяева не имели. Зато их имел Кейн, отметившийся попаданием в штангу и отмененным голом.
Если при равных составах "Ньюкасл" еще кое-как держался, то потеря Джонджо Шелви предрешила исход матча. "Тоттенхэм" просто задавил своего соперника и одержал сверхуверенную победу.
"Ньюкасл" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
13.08.2017 17:25
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Последние комментарии:
Собакевича, собакевиииииииииииич)
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лишь бы Аткинсон не налажал
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Как только Почеттино убрал с поля Сиссоко, так и игра пошла.
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так забавляет, как местные бомжи считают свои очки в фф в начале сезона.
спустя туров 5-10 все забьют и наконец-то фапл будет без этих дерьмодрочеров.
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Выездная форма ниче так смотрится
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mancityman
сосу с проглотом только до 17 см.
Источник: http://fapl.ru/posts/56658/?c=1
Источник: http://fapl.ru/posts/56658/?c=1
...
(ответить)
Велком Чича!
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маню по идее должен четко и уверенно победу затащить, но помня, как остальные лидеры чемп начали, могут и забуксовать
(ответить)
https://pp.userapi.com/c836424/v836424094/5e385/YGp-mcVm9Q4.jpg
походу это вархам...
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http://f3.s.qip.ru/NpmMYdLD.png
их на поле прямо из автобуса отгружают
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Елага жив!
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ну вообщем 65 очей,не так уж и хyёво,ожидал меньше
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У Лейпцига конечно команда хорошая собралась и в основном из молодых игроков. Думаю повторят подвиг Монако в ЛЧ.
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неудивительно что фанатов ттх мало, только е6анутый долбаеб будет болеть за клуб с птицей на эмблеме
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Откуда столько петухов то поналетало....
Ладно, на следующей неделе поубавится....
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Как же все горят от Шпор. )))
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Кому-то интересны результаты шпор? Зачем это на главной?
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норм слили уокера из молодежки за 50кк, наебав лысого.
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Наконец молотки выбросили схемку в 3 цз, у них вообще не шла игра с ней
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Всех болельщиков Шпор с хорошим началом сезона! Уокер-Питерс уже выглядит неплохой заменой Уокеру.Через 6 месяцев ждем дебюта нового игрока Тоттенхэма в футболке сборной Англии. COYS!
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