Моуриньо жаждет преуспеть во всех турнирах

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил о своем желании добиться успеха во всех четырех турнирах, где примет участие его команда в новом сезоне.

В концовке прошлого сезона Жозе был вынужден пожертвовать матчами Премьер-Лиги ради более успешного выступления на европейской арене. Этим летом "Юнайтед" основательно поработал на трансферном рынке, и теперь Моуриньо жаждет преуспеть на всех фронтах.



"Я хочу сыграть этот сложный матч против "Вест Хэма", затем отправиться к "Суонси" для еще одного сложного матча. Я хочу, чтобы началась Лига Чемпионов. Я хочу, я хочу, я в огне. Но я должен держать себя в руках у бровки, даже если нам будут забивать из офсайда".



"Во многих отношениях это моя команда. С точки зрения комплектации состава, это мое второе трансферное окно. Изначально я рассчитывал на три трансферных окна, но уже после двух я обладаю хорошим коллективом игроком, и клуб гораздо лучше подготовлен".



"Мы гораздо лучше организованы в областях, которые оказывают поддержку первой команде. Мы гораздо лучше организованы на каждом уровне. Поэтому мы пойдем к высшим целям в этом сезоне. Мы собираемся выиграть титул".



"Мы собираемся дать настоящий бой командам топ-уровня в Европе и Лиге Чемпионов. И я всегда уважал английские кубки, мне всегда нравилось добираться до финалов. У нас хороший состав — хороший и в численном отношении".



"Также у нас есть игроки, которые вернутся позже: Эшли Янг, Люк Шоу, Маркос Рохо и, возможно, Златан. Они смогут стать для нас как новички на более поздней стадии сезона, поэтому мы в порядке", — цитирует Моуриньо Sky Sports.