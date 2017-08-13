Моуриньо жаждет преуспеть во всех турнирах

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил о своем желании добиться успеха во всех четырех турнирах, где примет участие его команда в новом сезоне.

В концовке прошлого сезона Жозе был вынужден пожертвовать матчами Премьер-Лиги ради более успешного выступления на европейской арене. Этим летом "Юнайтед" основательно поработал на трансферном рынке, и теперь Моуриньо жаждет преуспеть на всех фронтах.

"Я хочу сыграть этот сложный матч против "Вест Хэма", затем отправиться к "Суонси" для еще одного сложного матча. Я хочу, чтобы началась Лига Чемпионов. Я хочу, я хочу, я в огне. Но я должен держать себя в руках у бровки, даже если нам будут забивать из офсайда".

"Во многих отношениях это моя команда. С точки зрения комплектации состава, это мое второе трансферное окно. Изначально я рассчитывал на три трансферных окна, но уже после двух я обладаю хорошим коллективом игроком, и клуб гораздо лучше подготовлен".

"Мы гораздо лучше организованы в областях, которые оказывают поддержку первой команде. Мы гораздо лучше организованы на каждом уровне. Поэтому мы пойдем к высшим целям в этом сезоне. Мы собираемся выиграть титул".

"Мы собираемся дать настоящий бой командам топ-уровня в Европе и Лиге Чемпионов. И я всегда уважал английские кубки, мне всегда нравилось добираться до финалов. У нас хороший состав — хороший и в численном отношении".

"Также у нас есть игроки, которые вернутся позже: Эшли Янг, Люк Шоу, Маркос Рохо и, возможно, Златан. Они смогут стать для нас как новички на более поздней стадии сезона, поэтому мы в порядке", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2017 17:00

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Последние комментарии:




  1. timanutd 13.08.2017 17:56 # timanutd
    Основательная ротация или игра 2мя составами и может что-то из этого выйдет.

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  2. mab 13.08.2017 17:46 # mab
    уоу уоу уоу, палехчи
    здесь уже одни покеристы есть

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  3. reams 13.08.2017 17:26 # reams
    а сказать по нормальному, что хочет оформить покер он не мог ?

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  4. element-ekb 13.08.2017 17:22 # element-ekb
    Вы сначала с молотками поиграйте для разминки. У них ох составчик для середняка)

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  5. mancunia-planet 13.08.2017 17:03 # mancunia-planet
    Златан будет решать

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  6. mancunia-planet 13.08.2017 17:02 # mancunia-planet
    удачи

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  7. aalexander 13.08.2017 17:02 # aalexander
    Вопрос в том, что на данном этапе успех - это, скорее всего, не финалы кубков и не 1 место.

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