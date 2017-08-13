Гвардиола сравнил "Сити" с командой из Конференции

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рад, что его команда гоняется за мячом так же отчаянно, как клубы из Конференции.

В стартовом матче сезона с "Брайтоном" подопечные Гвардиолы владели мячом 78% и не позволили новичкам Премьер-Лиги нанести ни одного удара с игры. Пеп уверен: все дело в отчаянных попытках его парней отобрать мяч.



"Мы очень много бегаем. Люди говорят, что у нас большая команда, но мы гоняемся за мячом, как привыкли в Лиге Один или клубы из Конференции. Вы не увидите, чтобы кто-то из моих игроков недорабатывал, и вот чем я горжусь".



"В прошлом сезоне мы с таким же остервенением гонялись за мячом, но были не очень хороши в штрафных площадях. Против "Брайтона" мы были идеальны и в чужой штрафной, и в своей тоже", - цитирует Гвардиолу ESPN.