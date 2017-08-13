Джеррард: "Барселона" поставила Коутиньо ультиматум"
Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард уверен, что "Барселона" поставила ультиматум плеймейкеру Филиппе Коутиньо.
На этой неделе 25-летний бразилец сделал официальный запрос на трансфер, который "Ливерпуля" спустя некоторое время отклонил. Джеррард догадывается, почему Филиппе решился на такой резкий шаг: другой возможности перейти в "Барселону" у него просто не будет.
"Уверен, представители "Барселоны" связались с его агентом и сказали: "Или сейчас, или никогда". Если он не окажется в "Барселоне" этим летом, значит, больше никогда. Именно поэтому они оказывают на него давление, и именно поэтому Филиппе отреагировал подобным образом".
"Я понимаю его мотивы: он приехал из Южной Амкрики и всегда мечтал выступать за "Барселону". И, разумеется, он запаниковал, когда узнал, что второго такого шанса не будет", - цитирует Джеррарда ESPN.
13.08.2017 15:00
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Скоро с барсой вообще дела иметь не будут. Ведут себя как крысы на рынке. Вот они гонят на Реал, мол мешок и т.д. Лучше быть мешком и заплатить чёткую сумму, чем давить через пресс/игрока. Ещё более скотски они только Фабрегаса переманивали. Надеюсь их Реал в этом сезоне отдерёт во все дыры.
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Пута вновь по-блиадски ведет себя по отношению к коллегам, куда делись хваленые воспитанники никто не знает
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терпилки, конешн. руководители с яичками бы подали жалобу давно на клуб, который че-то там нашептывает чужому игроку в обход держателей контракта
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Не хотелось бы чтобы Филиппе ушел из Ливерпуля такие игроки укрошение АПЛ да и утереть нос Барселоне тоже скаузерам будет приятно,а если сам игрок хочет уйти пусть зарядят Ояма так 223,чем он хуже петушка?
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"он приехал из Южной Амкрики"
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