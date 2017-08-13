Джеррард: "Барселона" поставила Коутиньо ультиматум"

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард уверен, что "Барселона" поставила ультиматум плеймейкеру Филиппе Коутиньо.

На этой неделе 25-летний бразилец сделал официальный запрос на трансфер, который "Ливерпуля" спустя некоторое время отклонил. Джеррард догадывается, почему Филиппе решился на такой резкий шаг: другой возможности перейти в "Барселону" у него просто не будет.



"Уверен, представители "Барселоны" связались с его агентом и сказали: "Или сейчас, или никогда". Если он не окажется в "Барселоне" этим летом, значит, больше никогда. Именно поэтому они оказывают на него давление, и именно поэтому Филиппе отреагировал подобным образом".



"Я понимаю его мотивы: он приехал из Южной Амкрики и всегда мечтал выступать за "Барселону". И, разумеется, он запаниковал, когда узнал, что второго такого шанса не будет", - цитирует Джеррарда ESPN.