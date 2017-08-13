Жиру: "Сердце подсказало мне остаться"

Оливье Жиру Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру заявил, что прислушался к своему сердцу, когда принимал решение о своем будущем в клубе.

После победы над "Лестером" (4:3) в стартовом туре Премьер-Лиги главный тренер "канониров" Арсен Венгер рассказал, что Жиру принял решение остаться на "Эмирейтс", хотя он сам готовился отпустить соотечественника в другой клуб.

По словам самого Оливье, он прислушался к зову сердца, когда выбирал между тем, чтобы продолжить карьеру в "Арсенале" или уйти за игровой практикой.

"Сердце подсказало мне остаться. Разумеется, я долго колебался, поскольку чувствую себя лучше всего только тогда, когда играю с первых минут. Я продолжаю верить и надеюсь, что сыграю важную роль в этом сезоне".

"Прямо сейчас я чувствую себя просто отлично – и морально, и физически. Поэтому да, я на 100 процентов сосредоточен на успехах "Арсенала", - сообщил Жиру Daily Mail.



Метки Арсенал, Жиру

Автор foxmcfc   

Дата 13.08.2017 14:00

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  1. forester 13.08.2017 14:31 # forester
    GAAAAAAAAAAAAAAAAAAY

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  2. reams 13.08.2017 14:26 # reams
    красава, будет тащить команду, ведь не зря же второй топ Арсенала (после Коса, естественно)

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  3. ed-malcev 13.08.2017 14:07 # ed-malcev
    намбо ван..красава

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