Жиру: "Сердце подсказало мне остаться"

Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру заявил, что прислушался к своему сердцу, когда принимал решение о своем будущем в клубе.

После победы над "Лестером" (4:3) в стартовом туре Премьер-Лиги главный тренер "канониров" Арсен Венгер рассказал, что Жиру принял решение остаться на "Эмирейтс", хотя он сам готовился отпустить соотечественника в другой клуб.



По словам самого Оливье, он прислушался к зову сердца, когда выбирал между тем, чтобы продолжить карьеру в "Арсенале" или уйти за игровой практикой.



"Сердце подсказало мне остаться. Разумеется, я долго колебался, поскольку чувствую себя лучше всего только тогда, когда играю с первых минут. Я продолжаю верить и надеюсь, что сыграю важную роль в этом сезоне".



"Прямо сейчас я чувствую себя просто отлично – и морально, и физически. Поэтому да, я на 100 процентов сосредоточен на успехах "Арсенала", - сообщил Жиру Daily Mail.