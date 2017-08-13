Моуриньо не подговаривал Роуза дать интервью

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что не подговаривал Данни Роуза дать скандальное интервью, чтобы ускорить переход из "Тоттенхэма".

В середине этой недели Роуз сделал ряд критических замечаний в адрес своего нынешнего клуба. Данни усомнился в амбициях "Тоттенхэма", а также намекнул, что готов сменить обстановку по примеру своего друга Кайла Уолкера.



По одному из предположений, Роуз решился на такой шаг, чтобы ускорить переход в "Манчестер Юнайтед". Однако Моуриньо отрицает свою причастность к скандальному интервью 27-летнего защитника.



"Я вообще не должен это комментировать, иначе на меня обидятся "Тоттенхэм", Маурисио Почеттино и Даниэль Леви. Я комментирую это только потому, что не причастен к этому интервью никоим образом".



"Разумеется, я прочитал его, но точно так же, как и все вы. Я знаю лишь, что Данни Роуз принадлежит "Тоттенхэму", и не мне разбираться со всем этим", - цитирует Моуриньо Daily Mail.