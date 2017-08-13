Моуриньо не подговаривал Роуза дать интервью

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что не подговаривал Данни Роуза дать скандальное интервью, чтобы ускорить переход из "Тоттенхэма".

В середине этой недели Роуз сделал ряд критических замечаний в адрес своего нынешнего клуба. Данни усомнился в амбициях "Тоттенхэма", а также намекнул, что готов сменить обстановку по примеру своего друга Кайла Уолкера.

По одному из предположений, Роуз решился на такой шаг, чтобы ускорить переход в "Манчестер Юнайтед". Однако Моуриньо отрицает свою причастность к скандальному интервью 27-летнего защитника.

"Я вообще не должен это комментировать, иначе на меня обидятся "Тоттенхэм", Маурисио Почеттино и Даниэль Леви. Я комментирую это только потому, что не причастен к этому интервью никоим образом".

"Разумеется, я прочитал его, но точно так же, как и все вы. Я знаю лишь, что Данни Роуз принадлежит "Тоттенхэму", и не мне разбираться со всем этим", - цитирует Моуриньо Daily Mail.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Роуз, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 13.08.2017 13:00

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  1. megan063 13.08.2017 14:23 # megan063
    маур это воришка и любитель поныть.

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  2. farot 13.08.2017 14:10 # farot
    значит по-любому уговаривал

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  3. thierryhenry14 13.08.2017 13:04 # thierryhenry14
    Моуру верить..так то

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