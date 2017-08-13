Джо Харт хотел покинуть "Сити" насовсем

Голкипер "Вест Хэма" Джо Харт признался, что этим летом хотел покинуть "Манчестер Сити" насовсем, а не снова уйти в аренду.

Сезон 2017/18 первый номер сборной Англии проведет у "молотобойцев" на правах аренды. Джо так и не получил своего шанса на "Этихад" при Хосепе Гвардиоле на тренерском мостике, и по этой причине Харт хотел полностью разорвать отношения с "Сити".



"Было сложно уйти по постоянному трансферу. Я не думаю, что у меня было слишком много вариантов для этого, если они вообще были. Это то, чего я хотел в идеале".



"Когда вы задаете мне вопросы, я всегда отвечаю честно, и я признаю, что в идеале хотел уйти по постоянному трансферу. Я смог бы обустроить свою жизнь на новом месте и имел бы направление для развития".



"Карьера футболиста скоротечна. Зарабатывать деньги — это отличная вещь, и это важно, но в конце концов я все еще молод и хочу играть в футбол. Это все, чего я хочу. Если для этого суждено уйти в аренду, то пускай".



"В игре все быстро может поменяться, и в моем положении, когда у тебя есть два варианта, побывали многие люди. Ты можешь жаловаться по поводу своей ситуации, делать громкие заявления и разбираться в произошедшем или просто жить дальше. Я выбрал второе", — цитирует Харта Sky Sports.