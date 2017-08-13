Агент исключает уход Шоу из "Юнайтед"
Агент защитника "Манчестер Юнайтед" Люка Шоу заявил, что его клиент не собирается уходить с "Олд Траффорд".
На протяжении последних 12 месяцев не утихают слухи, что Шоу может покинуть "Юнайтед". Очевидно, что у игрока сборной Англии не все гладко в отношения с тренером Жозе Моуриньо.
Недавно спекуляции относительно будущего Люка получили новый импульс, потому что в прессе появилась информация об интересе "красных дьяволов" к Данни Роузу из "Тоттенхэма". Однако агент Джонатан Барнетт уверяет, что его клиент, в данный момент отсутствующий с травмой, счастлив в "Юнайтед".
"Люк Шоу станет одним из лучших левых защитников в мире. "Манчестер Юнайтед" обожает его, а Люк Шоу обожает "Манчестер Юнайтед", — сообщил Барнетт International Business Times.
13.08.2017 11:00
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До сих пор не восстановился после ЧМ.
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Люк Шоу станет одним из лучших левых защитников в мире
дак уже стал, куда уж лучше
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должен заиграть в этом сезоне, по любому
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