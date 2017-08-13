Моуриньо удивлен, что "Челси" продал ему Матича

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признался, что доступность полузащитника Неманьи Матича для трансфера стала для него большим сюрпризом.

Напомним, этим летом "красные дьяволы" укрепили свою опорную зону, купив Матича у конкурентов из "Челси" за 40 миллионов фунтов. Этот трансфер разозлил тренера "синих" Антонио Конте, и Жозе понимает, почему.



"Я не надеялся на приобретение Матича, потому что я никогда не пытаюсь заполучить игроков, чей переход считаю невозможным. Я чувствовал, что у нас нет шансов".



"Поэтому когда я получил звонок о том, что Матич хочет играть за меня, хочет играть за "Юнайтед", и сделка возможна, я подумал, что он идеальный игрок для меня".



"Когда я возглавил "Юнайтед" в прошлом году, я немедленно понял, что нам нужен Матич. Существует не так много игроков вроде него. Лишь парочка. Он один из тех, насчет кого не может быть вопросов".



"Ему не требуется время на адаптацию. Он не молодой парень, который приехал из другой страны и нуждается в знакомстве с Премьер-Лигой".



"Лишь на прошлой неделе ему исполнилось 29, и у него за плечами пять лет выступлений в Премьер-Лиге и огромный опыт. Он один из тех игроков, которые дают то, что мне нравится: постоянство. Я могу быть уверен, что он будет играть хорошо. Это великолепное приобретение", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.