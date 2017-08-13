Клопп признал, что судьба Коутиньо не в его руках

Филиппе Коутиньо и Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что он не в силах заблокировать или осуществить продажу полузащитника Филиппе Коутиньо в "Барселону", потому что это решать владельцам клуба.

В пятницу Коутиньо подал прошение о трансфере, дабы поспособствовать своему переходу в "Барселону", которая сделала уже два предложения о покупке 25-летнего бразильца и, по слухам, готовит третье.

После матча первого тура Премьер-Лиги против "Уотфорда" (3:3), в котором Филиппе не принимал участия из-за проблем со спиной, Клопп признал, что его собственное мнение в данной ситуации вторично.

"Изменило ли что-нибудь прошение о трансфере? Вам нужно спросить об этом клуб. Сегодня я не виделся с принимающими решения в клубе людьми, но я не думаю, что что-либо изменилось, потому что FSG очень четко высказалась по этому поводу".

"Я могу сказать нечто другое, что, возможно, еще важнее. Будучи тренером футбольного клуба, я обладаю боссами, и если боссы — просто представим какой-нибудь общий случай — решат продать игрока или решат его не продавать, я должен буду с этим смириться".

"Я не могу ничего добавить. Я лишь работаю с имеющимся игроками, как и всегда", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Барселона, Клопп, Коутиньо, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1481

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  1. stretfordend 13.08.2017 10:01 # stretfordend
    клуб-донор

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  2. sausage 13.08.2017 09:45 # sausage
    Ну и где эти розовые идеалисты, которые придумали себе сказку про полный контроль Клоппа над трансферами, и верят в неё, как в Деда Мороза?

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  3. skychnie-oboi 13.08.2017 09:25 # skychnie-oboi
    Мигноле признал, что судьба вчерашнего матча, была не в его руках.

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  4. kos9k 13.08.2017 09:24 # kos9k
    >взял полный контроль над трансферами
    >не в силах заблокировать или осуществить продажу

    ору

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  5. melwood-lfc 13.08.2017 09:15 # melwood-lfc
    ничо ничо
    возьмем Эриксена за 30 лямов и норм

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