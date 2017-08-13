Клопп признал, что судьба Коутиньо не в его руках

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что он не в силах заблокировать или осуществить продажу полузащитника Филиппе Коутиньо в "Барселону", потому что это решать владельцам клуба.

В пятницу Коутиньо подал прошение о трансфере, дабы поспособствовать своему переходу в "Барселону", которая сделала уже два предложения о покупке 25-летнего бразильца и, по слухам, готовит третье.



После матча первого тура Премьер-Лиги против "Уотфорда" (3:3), в котором Филиппе не принимал участия из-за проблем со спиной, Клопп признал, что его собственное мнение в данной ситуации вторично.



"Изменило ли что-нибудь прошение о трансфере? Вам нужно спросить об этом клуб. Сегодня я не виделся с принимающими решения в клубе людьми, но я не думаю, что что-либо изменилось, потому что FSG очень четко высказалась по этому поводу".



"Я могу сказать нечто другое, что, возможно, еще важнее. Будучи тренером футбольного клуба, я обладаю боссами, и если боссы — просто представим какой-нибудь общий случай — решат продать игрока или решат его не продавать, я должен буду с этим смириться".



"Я не могу ничего добавить. Я лишь работаю с имеющимся игроками, как и всегда", — цитирует Клоппа Sky Sports.