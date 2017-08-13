Лучшие моменты матчей Премьер-Лиги за пятницу и субботу (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 1-го тура Премьер-Лиги за пятницу и субботу.
Указанный контент недоступен.
Только для зарегистрированных пользователей.
13.08.2017 08:20
Просмотров: 654
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
первый тайм отыграли просто отвратительно!
неприятно конечно, что проиграли, но радует одно - бились до конца!
начало прошлого сезона тоже не блеск было :)
ЗЫ как и писАл ранее - есть опасения, что Кэйхилл сдаст слегка. у Кристенсена реальный шансы проявить себя в трёх следующих матчах.
(ответить)
Сумасшедший первый тур, ляпота
(ответить)
Руни забил победный за Эве, лепота
(ответить)
Спасибо
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий