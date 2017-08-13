Лучшие моменты матчей Премьер-Лиги за пятницу и субботу (ВИДЕО)

Уэйн Руни Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 1-го тура Премьер-Лиги за пятницу и субботу.



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Метки видео, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2017 08:20

Количество просмотров Просмотров: 654

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Последние комментарии:




  1. energy 13.08.2017 08:55 # energy
    первый тайм отыграли просто отвратительно!
    неприятно конечно, что проиграли, но радует одно - бились до конца!
    начало прошлого сезона тоже не блеск было :)

    ЗЫ как и писАл ранее - есть опасения, что Кэйхилл сдаст слегка. у Кристенсена реальный шансы проявить себя в трёх следующих матчах.

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  2. roma-1878 13.08.2017 08:52 # roma-1878
    Сумасшедший первый тур, ляпота

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  3. mancunia-planet 13.08.2017 08:46 # mancunia-planet
    Руни забил победный за Эве, лепота

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  4. dragonishka 13.08.2017 08:28 # dragonishka
    Спасибо

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