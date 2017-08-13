Гвардиола игнорирует статус фаворита

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил что не придает значения статусу фаворитов, которыми нарекли "горожан" на старте нового сезона Премьер-Лиги.

По мнению большинство болельщиков и экспертов, а также букмекеров, именно "Сити" имеет наивысшие шансы на завоевание титула в стартовавшем сезоне.



Отчасти "горожане" подтвердили это предположение, уверенно одолев "Брайтон" (0:2). "Ливерпуль" и "Челси" в этот день, а также "Арсенал" в пятницу вечером смотрелись менее убедительно. Однако для Гвардиолы статус фаворита ничего не значит.



"В прошлом сезоне нас тоже называли фаворитами. Вы сидели здесь после матча с "Сандерлендом" и говорили: "Вы фавориты, вы самая красивая и зрелищная команда в этой лиге".



"И знаете, что случилось в прошлом сезоне? "Челси" прикончил нас. Хорошо, мы принимаем то, что говорят люди, но мы должны стремиться к тому, чтобы быть лучше и лучше".



"Я не слишком удовлетворен тем, как мы сыграли, но, конечно, мы можем стать лучше. А говорить о том, кто фавориты, а кто нет, это ваша (медиа) работа", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.