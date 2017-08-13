Конте: "Выбор состава на матч с "Бернли" — никакое не послание"

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте отверг предположение о том, что выбор состава на матч против "Бернли" был его посланием руководству клуба о необходимости усиления.

Этим летом "синие" потратили 129 миллионов фунтов на четырех новичков, но при этом гораздо больше игроков ушли со "Стэмфорд Бридж".

Новый сезон Премьер-Лиги "Челси" начал с домашнего поражения от "Бернли" со счетом 2:3. Скамейка запасных "синих" в этом матче была заполнена сплошь юниорами, не считая Альваро Мораты, однако Антонио призывает не искать в этом скрытый смысл.

"Вы плохо меня знаете. Вы можете видеть, что даже каждый товарищеский матч я играю лучшим составом. Так было и сегодня. Я выбрал лучших на данный момент игроков. Мне не нравится подобное предположение, что я отправляю кому-либо послание. Я хотел выиграть сегодня, а не отправить послание".

"Клуб старается изо всех сил. Я не переживаю, я готов сражаться с имеющимися игроками. Повторюсь: важно сосредоточиться на том, что мы делаем, сохранять концентрацию каждый день и стараться работать как можно лучше. Оправданий быть не может", — цитирует Конте The Guardian.


Метки Бернли, Конте, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2017 07:00

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  1. mu-hater 13.08.2017 07:52 # mu-hater
    Чемпионская игра. Блестяще!
    Че то фанов не видать ахахаххахаахахахах
    Где там все эти ребятишки??Обсосы
    Клуб наемников. Каждый в этом клубе пришел на 1-2-3 года
    Чмошный клуб вора из РФ, чмошные болелы

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  2. mazabyka 13.08.2017 07:26 # mazabyka
    Кому чешешь, если Бога и Батш играют, а Мусонда и Мората на лавке. Ну а вообще щас полихорадит маленько и пойдем всех окучивать

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  3. chebrec 13.08.2017 07:04 # chebrec
    Челси чемпион!

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