Конте: "Выбор состава на матч с "Бернли" — никакое не послание"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте отверг предположение о том, что выбор состава на матч против "Бернли" был его посланием руководству клуба о необходимости усиления.

Этим летом "синие" потратили 129 миллионов фунтов на четырех новичков, но при этом гораздо больше игроков ушли со "Стэмфорд Бридж".



Новый сезон Премьер-Лиги "Челси" начал с домашнего поражения от "Бернли" со счетом 2:3. Скамейка запасных "синих" в этом матче была заполнена сплошь юниорами, не считая Альваро Мораты, однако Антонио призывает не искать в этом скрытый смысл.



"Вы плохо меня знаете. Вы можете видеть, что даже каждый товарищеский матч я играю лучшим составом. Так было и сегодня. Я выбрал лучших на данный момент игроков. Мне не нравится подобное предположение, что я отправляю кому-либо послание. Я хотел выиграть сегодня, а не отправить послание".



"Клуб старается изо всех сил. Я не переживаю, я готов сражаться с имеющимися игроками. Повторюсь: важно сосредоточиться на том, что мы делаем, сохранять концентрацию каждый день и стараться работать как можно лучше. Оправданий быть не может", — цитирует Конте The Guardian.